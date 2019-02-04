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Выявлена новая причина развития особо опасного рака 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Национального университета Сингапура выяснили, что наночастицы, которыми загрязнены продукты питания, пищевые добавки, бытовые вещества и лекарства, могут способствовать развитию особо опасной формы рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В частности, исследователи обнаружили, что наночастицы, которые разрабатываются как средство борьбы с опухолями, могут, наоборот, ускорять формирование метастаз — вторичных опухолевых очагов, которые с трудом поддаются лечению.
В экспериментах с использование культур опухолевых клеток молочной железы было показано, что частицы, сделанные из золота, диоксида титана, серебра и диоксида кремния, способствуют более легкому проникновению раковых клеток в кровеносные сосуды.
Этот феномен, названный NanoEL (англ. nanomaterials induced endothelial leakiness) ускоряет распространению опухолевых клеток в другие ткани и органы, которые в другом случае могли быть недоступны для злокачественных новообразований.
По словам исследователей, это свойство должно учитываться при разработке новых методов терапии рака на основе наночастиц. Однако даже при отсутствии такого лечения пациенты могут подвергаться воздействию наночастиц, содержащихся в продуктах питания, что осложняет борьбу с опухолями.
В то же время, считают ученые, NanoEL способствует более легкому распространению лекарств в пораженные ткани. Например, при фиброзе печени наблюдается появление множества рубцов, которые уменьшают количество питательных веществ, поступающих через сосуды. В настоящее время специалисты работают над восстановление кровотока с помощью наночастиц.
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