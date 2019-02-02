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40 мумий: в Египте обнаружен древний некрополь 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В центральной части Египта археологи обнаружили некрополь с 40 мумиями. Находка относится специалистами к эллинистическому периоду, сообщил на брифинге министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани — его слова приводит ТАСС.
Некрополь находится в районе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья примерно в 300 километрах к югу от Каира. Саркофаги с мумиями погребены на глубине 10 метров. Каждая четвертая мумия — детская. Некоторые тела были завернуты в льняные ткани и уложены в каменные или деревянные саркофаги, некоторые —закопаны в песке или просто уложены на полу или в ниши. Что свидетельствует о длительности пользования некрополем и различных способах погребения в каждом конкретном случае.
Обнаружение некрополя — первое археологическое открытие в 2019 году, отметил министр. Самые ранние погребения в нем относятся к позднему периоду династии Птолемеев (IV—I века до нашей эры). Поздние погребения относятся уже к VII веку нашей эры.
По предварительным выводам, здесь хоронили представителей высших сословий. Среди погребенных в ранний период — египтяне, позднее — греки. Археологами обнаружено продолжение некрополя, в котором находятся еще 20 мумий.
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Наука , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Египет , Каир
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