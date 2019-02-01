В Африке найдены руины древнего затерянного города

Южноафриканские археологи нашли руины крупного города в предместьях Йоханнесбурга . В него входило примерно 800 домохозяйств, в которых проживало 10 тысяч представителей народа Тсвана. Об этом сообщает издание Science Alert.

Научное открытие было сделано с помощью лидаров, передает телеканал "Россия 24". Эти устройства позволяют создавать трехмерную картину окружающего пространства с помощью электромагнитного излучения.

Найденный город носил название Квененг, жители покинули его примерно 200 лет назад. Поселение существовало с XV до XIX века.