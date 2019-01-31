Золотые мозги. Ученые выяснили, как богатство меняет сознание

Согласно данным Института социологии РАН, за последние десять лет в России резко сократилось имущественное неравенство и в связи с этим поменялось отношение к бедности. Если раньше в отечественной культуре бедность воспринималась как добродетель, то сегодня больше половины россиян не испытывают сочувствия к людям с низкими доходами, считая, что они сами создали себе проблемы. Действительно ли финансовое положение зависит от характера человека или врожденных черт личности — в материале РИА Новости

Бедность передается по наследству

В 1967 году американский психолог Мартин Селигман высказал предположение, что бедность может передаваться по наследству, так как успехи и неудачи взрослого человека сильно зависят от пережитого в детстве опыта. Он приводил результаты эксперимента, в котором собаки, длительное время подвергавшиеся несильным, но чувствительным ударам тока, не покидали клетку, даже если дверцу оставляли открытой. Животные, не испытывавшие воздействия электричества или научившиеся его отключать, нажав носом на специальную панель, при первой же возможности убегали из опасного вольера.

Ученый назвал это феноменом приобретенной беспомощности и утверждал, что у людей он тоже есть, поэтому дети небогатых родителей часто сами не могут похвастаться высокими доходами. Полвека спустя его предположения подтвердили канадские физиологи. Изучив данные 103 испытуемых в возрасте от 25 до 40 лет, исследователи установили, что уровень благосостояния в первые пять лет жизни способен определить дальнейшую судьбу человека.

Дело в том, что у выросших в бедных семьях в организме было много гормона стресса — кортизола, участвующего в формировании защитных реакций в ответ на внешние угрозы. В норме резкое повышение содержания этого гормона мобилизует ресурсы организма для спасения жизни, когда надо убежать от преследователей или сразиться с врагом. Однако если высокая концентрация кортизола поддерживается постоянно, человек становится более осторожным. Поэтому бедняки меньше склонны к риску, чем их богатые сверстники.

Кроме того, согласно исследованию нейрогенетиков из Университета Дьюка (США), у выходцев из неимущих семей изменена экспрессия гена SLC6A4, отвечающего за распределение нейромедиатора серотонина в мозге. Это, в свою очередь, повышает активность миндалевидного тела, участвующего в реакции на стрессовые ситуации. Ученые установили, что особая активность этой зоны мозга связана с риском развития депрессии и целого ряда других психических расстройств.

Богатые умнее, бедные добрее

У людей из обеспеченных семей тоже наблюдаются незначительные изменения в структуре мозга. Как показали исследования нейробиологов из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета , у богатых детей более толстая кора в теменной и височной зонах, отвечающих за зрительное восприятие и участвующих в процессах мышления, а также долговременной памяти. Оба фактора напрямую коррелируют с высокой успеваемостью и доходами родителей. Более того, ученые подсчитали, что различия в структуре головного мозга начинаются при более чем 44-процентном разрыве в доходах семей.

Это подтверждают многочисленные исследования, демонстрирующие, что успеваемость школьников и студентов из небогатых семей в среднем ниже, чем у выходцев из среднего класса и отпрысков состоятельных родителей. Считается, что подобные различия в анатомии головного мозга главным образом связаны со средовыми факторами. На животных показано, что окружение, способствующее интеллектуальному развитию и тренировке детеныша, влияет на развитие мозга.

С другой стороны, у детей из богатых семей менее развита парасимпатическая нервная система, высокая активность которой свидетельствует о склонности к альтруизму и самопожертвованию. В эксперименте американских психологов четырехлетним малышам, получившим от ученых по 20 монет, предлагалось поделиться ими с больными сверстниками. Дети из семей с низким социоэкономическим статусом охотнее жертвовали деньги нуждающимся, причем на всех этапах эксперимента у них отмечался повышенный уровень тонуса парасимпатической нервной системы. Дети обеспеченных родителей предпочитали ни с кем не делиться — чем выше были доходы семьи, тем меньше монет они отдавали нуждающимся сверстникам.

Бедность и продолжительность жизни

Влияет уровень доходов и на продолжительность жизни. В США богатые мужчины живут в среднем примерно на 15 лет дольше, женщины — почти на десятилетие. Похожая ситуация и в Англии, где средняя продолжительность жизни богатых мужчин и женщин — 83,6 и 86,7 года соответственно, а бедных — 74 и 78,8 года.

И этот разрыв будет только увеличиваться, уверена международная группа ученых. В тех же Соединенных Штатах за последние 14 лет ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,34 года для мужчин и 2,91 года для женщин, представляющих пять процентов самых богатых людей страны. Для пяти процентов беднейших американцев эти показатели — всего 0,32 и 0,4 года.

В большинстве подобных исследований ожидаемая продолжительность жизни коррелирует с плохим питанием и отношением человека к собственному здоровью. Так, британские исследователи выяснили, что бедняки чаще богатых умирают от рака легких, ишемической болезни сердца и респираторных инфекций. Смертность по этим причинам в бедных и богатых районах Англии различается в 2,5-3,3 раза. При этом от рака груди, простаты и крови одинаково часто умирают и люди с высокими доходами, и те, кто живет за чертой бедности.