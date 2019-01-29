Ученые до сих пор не знают, как сформировалась Луна, заявил академик РАН

Ученые до сих пор не знают, как образовалась Луна, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на Королевских чтениях по космонавтике.

"Как ни странно, за столько веков, когда человечество наблюдает с Земли, за последние 200-300 лет, когда наука развилась и стала достаточно серьезной, мы до сих пор не знаем, как образовалась Луна", — сказал он.

Учёный представил семь теорий, заключив, что ни одна из них не объясняет полностью данные, которыми располагают исследователи. Среди них гипотеза того, что при формировании Земли отделился элемент, из которого образовалась Луна, гипотеза захвата гравитацией Земли Луны как отдельного тела Солнечной системы, гипотеза формирования нескольких лун, которые объединились в одну, и гипотеза столкновения с Землёй крупного тела, которое выбило из планеты материалы, ставшие основой Луны.