Магнитный полюс Земли стремится в Россию. Что это значит для нас?

На днях ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований ( США ) сообщили о сильном дрейфе северного магнитного полюса Земли. Он блуждал по Канадскому архипелагу, а последние пару десятилетий движется с ускорением через Северный Ледовитый океан в сторону Сибири. О причинах этого странного природного феномена — в материале РИА Новости

Куда показывает компас

Благодаря жидкому железному ядру Земля представляет собой огромный магнит и генерирует собственное магнитное поле, отклоняющее, в частности, стрелку компаса. Однако определить точные координаты северного магнитного полюса — точки, где силовые линии сходятся вертикально, совсем непросто: для этого требуется снарядить экспедицию, задействовать различное оборудование, учесть влияние внешних возмущений. Координаты южного магнитного полюса измеряют так же. И они друг другу не антиподы.

Зато строго на одной оси располагаются виртуальные магнитные полюсы Земли, обозначаемые в теоретических моделях. Это не вполне соответствует реальности. В моделях планету представляют как диполь с радиальными силовыми линиями, сходящимися на полюсах. Воздействие флуктуаций внешнего магнитного поля, магнитных бурь, железных аномалий в горных породах не учитывается. Модели используют для навигации морского транспорта, позиционирования смартфонов, в Google maps. Например, разработанную в США World Magnetic Model.

Магнитный беглец

Истинный магнитный полюс Земли дрейфует. Большую часть XX века он находился в Канадском архипелаге и двигался в сторону Северного географического полюса, смещаясь примерно на десять километров в год. Сейчас резко ускорился. Канадские ученые впервые обратили на это внимание в 1996 году. В 2001-м скорость дрейфа достигала сорока километров в час, в 2007-м — пятидесяти.

Год назад северный магнитный полюс пересек Линию перемены даты — условную границу Западного и Восточного полушарий, виртуальную дугу, соединяющую географические полюсы. Если это продолжится, магнитный полюс к 2050 году преодолеет Северный Ледовитый океан и достигнет архипелага Северная Земля.

За изменением магнитного поля Земли, помимо спутников, наблюдают специальные геофизические станции, объединенные в сеть "Интрамагнет". В России их десять. Поскольку северный магнитный приближается к нашим границам, ученые Новосибирского государственного университета еще в 2013 году предложили создать Российскую службу истинного магнитного полюса. Базовой станцией могла бы стать обсерватория на мысе Челюскин, основанная в 1935 году. Она окажется ближе всего к новым координатам полюса.

В ожидании катастрофы

Одна из причин колебаний магнитной оси Земли — магнитные бури, особенно заметные в Арктике. В момент сильного возмущения за несколько минут магнитный полюс может намотать сотни километров по эллиптическим траекториям. Скорость порой достигает сверхзвуковой.

У долговременного смещения магнитного полюса другая природа. Считается, что его вызывают процессы во внешней — жидкой — оболочке ядра Земли. Из-за вращения планеты там возникает движение, происходят выбросы расплава. Это способно переформатировать магнитное поле Земли полностью, вплоть до смены полюсов — инверсии.

В отличие от Солнца, где магнитные полюсы меняются каждые 11 лет, на Земле никакой периодичности не наблюдается. Инверсии могут разделять и десять тысяч лет, и миллионы. Последний раз полюсы менялись 780 тысяч лет назад.

Эти события оставляют следы в горных породах, в результате чего, например, удалось доказать движение тектонических плит земной коры. Не исключено, что нынешнее ускорение магнитного полюса свидетельствует о скорой инверсии. Если все так и пойдет дальше, северный магнитный полюс минует экватор и доберется до Антарктиды за пару тысяч лет.

Ученые полагают, что инверсия породит несколько магнитных полюсов, блуждающих по поверхности. Само же магнитное поле планеты значительно ослабеет, что вызовет перебои в работе навигационного оборудования, протяженных ЛЭП, коротковолновой радиосвязи.

Однако угрозы биосфере и людям, скорее всего, нет. Помимо магнитного поля, Землю защищает атмосфера, задерживающая большую часть высокоэнергичных космических частиц. Косвенно об отсутствии опасности говорит то, что первые люди и их предки пережили не одну инверсию магнитного поля в прошлые эпохи.