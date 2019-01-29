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Археологи нашли древнее винное хранилище в Египте 

Российская Газета + ещё 3 53 минуты назад
Фото: EPA
Древний пресс для отжима вина и винное хранилище из глиняного кирпича и известняка обнаружили археологи в провинции эль-Бохейра в Египте. Среди находок также были глиняные амфоры для вина, фрагменты цветной штукатурки и мозаики и часть стены, в которую были вписаны известняковые блоки. Эта конструкция могла использоваться для поддержания требующейся температуры при хранении.
Ученые отнесли обнаруженный комплекс к греко-римской эпохе в истории Египта (примерно с середины IV века до нашей эры по конец IV века нашей эры). В данную эпоху египетское вино высоко ценилось, напиток входил в число погребальных даров, передает РИА Новости.
Находки помогут ученым лучше понять процесс изготовления вина древними египтянами.
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