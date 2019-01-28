Эксперт: фантазия о «четырехруких астронавтах» основана не на пустом месте

Итальянский космонавт предрек появление "четырехруких астронавтов". В эфире радио Sputnik такое предположение прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Экипажи экспедиций в дальний космос в будущем смогут проходить специальное модифицирование, после которого получат, например, дополнительные конечности или способность впадать в "зимнюю спячку", считает итальянский астронавт Лука Пармитано.

"Ген, отвечающий за способность впадать в зимнюю спячку, присущ человеку, но никоим образом себя не проявляет. Если мы найдем способ его активировать, почему бы не попробовать… Я бы пошел еще дальше: ноги в космосе бесполезны, четырехрукий астронавт с цепким хвостом был бы гораздо более приспособленным", — сказал Пармитано в интервью журналу Ulisse.

Также, по его словам, в будущем с помощью нанотехнологий можно будет заблокировать мейоз и митоз (виды деления клеток), чтобы космическая радиация не представляла для экипажей такой опасности.

"Читая романы Жюля Верна сегодня, никакой научной фантастики там не замечаешь. Все, что мы можем себе представить, можно реализовать, правда, это не всегда бывает легко осуществимо", — пояснил астронавт.

Этические вопросы таких изменений в организме его не сильно смущают.

"Этика — это не вечная догма. Годы идут, она изменяется и следует при этом за наукой, которая шагает впереди времени", — считает итальянец.

Сейчас он готовится к своему второму полету на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-13". В прошлый раз он пробыл на МКС с 29 мая по 11 ноября 2013 года.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал заявления итальянского астронавта.