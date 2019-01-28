Итальянский космонавт предрек появление "четырехруких астронавтов". В эфире радио Sputnik такое предположение прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Экипажи экспедиций в дальний космос в будущем смогут проходить специальное модифицирование, после которого получат, например, дополнительные конечности или способность впадать в "зимнюю спячку", считает итальянский астронавт Лука Пармитано.
"Ген, отвечающий за способность впадать в зимнюю спячку, присущ человеку, но никоим образом себя не проявляет. Если мы найдем способ его активировать, почему бы не попробовать… Я бы пошел еще дальше: ноги в космосе бесполезны, четырехрукий астронавт с цепким хвостом был бы гораздо более приспособленным", — сказал Пармитано в интервью журналу Ulisse.
Также, по его словам, в будущем с помощью нанотехнологий можно будет заблокировать мейоз и митоз (виды деления клеток), чтобы космическая радиация не представляла для экипажей такой опасности.
"Читая романы Жюля Верна сегодня, никакой научной фантастики там не замечаешь. Все, что мы можем себе представить, можно реализовать, правда, это не всегда бывает легко осуществимо", — пояснил астронавт.
Этические вопросы таких изменений в организме его не сильно смущают.
"Этика — это не вечная догма. Годы идут, она изменяется и следует при этом за наукой, которая шагает впереди времени", — считает итальянец.
Сейчас он готовится к своему второму полету на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-13". В прошлый раз он пробыл на МКС с 29 мая по 11 ноября 2013 года.
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал заявления итальянского астронавта.
"По-моему, это сейчас даже за гранью фантастики. Это не то, на что нужно сейчас рассчитывать. Хотя идеи относительно модифицирования существуют. Здесь в основном ставится задача преодоления воздействия радиации. Но как это сделать? Допустим, на такой шаг кто-то решится. Но как это осуществить практически, а не на уровне разговоров, никто не может сказать. Возможно, здесь ориентируются на последние успехи генетики. Впрочем, они тоже считаются спорными… Поэтому сейчас такое прогнозировать даже для далекого будущего — довольно рискованная затея. Хотя есть основания делать такие предположения, и эти основания дает животный мир. Например, тараканы выдерживают дозы радиации, в тысячи раз превышающие те, что выдерживают млекопитающие. То есть все эти разговоры — не совсем уж на пустом месте", — считает Натан Эйсмонт.