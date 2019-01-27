Черви оказались способны перерабатывать рисовую солому

Ученые из Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова (МГМУ) обнаружили, что дождевые черви эффективно перерабатывают рисовую солому, насыщая почву органическими веществами. Это приводит к повышению плодородности почв и избавляет от необходимости сжигать солому, которая в естественных условиях разлагается очень долго. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Soil Biology. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.

Рис является важным продуктом питания для большинства населения Земли, спрос на него постоянно растет, в связи с чем объемы его производства ежегодно увеличиваются. После сбора урожая и очистки семян остается большое количество соломы. Она непригодна для питания большинства обитателей полей, из-за чего после сбора урожая ее сжигают. При горении выделяется значительное количество парниковых газов (углекислоты и метана) и сажи в атмосферу. Это неблагоприятно влияет на климат, поэтому очень важно разработать более экологичный способ утилизации рисовой соломы.

Калмыкии и Авторы исследования собрали образцы почвы из трех регионов России , в которых выращивают рис: Краснодарского края Приморского края . Оказалось, что во всех этих регионах на рисовых полях не обитают дождевые черви, поэтому выбор был сделан в пользу вида, доставка которого недорога. Им стал Eisenia fetida, в России разводимый в промышленных масштабах для производства гумуса и для рыбалки. Ученые решили проверить, способен ли он перерабатывать рисовую солому.

Для исследования зависимостей выделения углекислоты, метана и органического углерода от типа почв, наличия в них соломы и количества червей были сделаны мезокосмы (замкнутые системы, воспроизводящие естественные условия). В каждом из них содержался 1 кг почвы, в который добавляли или не добавляли солому. И наконец, в образцы помещали разное количество червей, чтобы проверить, как жизнедеятельность этих животных влияет на концентрацию парниковых газов и углерода.

Оказалось, что добавление рисовой соломы в любой из типов почв повышает выброс углекислоты в среднем в три раза. Зависимость выделяемого CO2 от количества червей сильно различается для различных типов почв. В мезокосмах из Приморья выбросы CO2 практически не изменились при внесении червей. В остальных типах почв с рисовой соломой выделение углекислоты заметно повышалось при увеличении количества червей. Максимальный эффект в почвах Калмыкии был зафиксирован при плотности 6 червей на мезокосм, а в почвах Краснодарского края — 4 червя на мезокосм. В то же время повышение концентрации органического углерода в краснодарской почве оказалось примерно в десять тысяч раз больше, чем его потеря с эмиссией углекислоты. Связываясь с почвой, этот углерод повышает ее плодородие и устойчивость к эрозии. При горении же он переходит в углекислый газ или сажу. На выделение метана черви не повлияли.