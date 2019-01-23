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Опровергнута популярная гипотеза о мозге человека 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые Калифорнийского университета в Беркли опровергли популярную теорию возникновения аутизма, которую до сих пор подтверждали исследования на животных. Согласно ей, нейроны при нарушениях аутического спектра слишком сильно возбуждаются и создают «шум», мешающий нормальному функционированию мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Считалось, что усиление торможения нейронов в мозге и восстановление баланса между возбуждением и ингибированием нейронов позволят смягчить симптомы аутизма. Однако в новой работе нейробиологи показали, что в мышиной модели аутизма снижение уровня ингибирования нейронной активности не вызывает изменений в прохождении импульсов через нервные клетки. Напротив, изменение баланса между возбуждением и торможением, видимо, является компенсаторным механизмом, что пытается стабилизировать работу мозга у людей с расстройством.
Мышиная модель аутизма создается с помощью внедрения различных мутаций в гены грызунов. Эти мутации идентичны тем, что встречаются у людей с данным заболеванием. В результате у животных проявляются симптомы, напоминающие признаки расстройств аутического спектра, например, нарушение социального взаимодействия и повторяющееся поведение.
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