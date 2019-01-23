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Ученые доказали, что «климатические беженцы» существуют 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Климатологи и экономисты из Европы и Китая доказали, что флуктуации климата действительно повышают число беженцев, проанализировав глобальную статистику по миграции за последние десять лет. Их выводы были представлены в журнале Global Environmental Change.
"Глобальное потепление вызовет войны и связанные с ними миграционные процессы далеко не везде. Мы показали, что резкие изменения климата вызовут серьезные конфликты и связанные с ними волны перемещений людей при плохом качестве госуправления и среднем уровне демократии", — заявил Хесус Куарежма (Jesus Cuaresma) из Института экономических исследований Австрии в Вене.
В последние годы ученые всерьез обеспокоились тем, как климат может влиять на миграции людей сегодня, и как он мог влиять на историю человечества в прошлом. К примеру, некоторые климатологи сегодня считают, что современный конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в 2009 году из-за серии засух, и что войны в Латинской Америке в доколумбову эру были связаны с климатическим феноменом Эль-Ниньо и порождаемым им неурожаем.
Анализ климата Старого Света показывает, что прошлые глобальные потепления и похолодания были причиной упадка Византии в 7-8 веках нашей эры, эллинистического Египта в 4-3 веках до нашей эры, и остановки монгольского похода на Запад в 1242 году. Другие климатические изменения могли вызвать еще более серьезные последствия — разрушение цивилизаций индейцев майя и индийских городов-государств.
Подобные открытия и связанные с ними заявления политиков, как отмечает Куарежма, породили очередной спор среди ученых насчет того, насколько сильно современные конфликты на Ближнем Востоке и волны миграции, захлестнувшие Европу и США, были связаны с глобальным потеплением.
К примеру, многие скептики отмечают, что эти проблемы в большей степени связаны не с климатом, а демографией. Численность населения в тех странах, откуда сегодня мигрируют реальные и фиктивные беженцы, резко выросла в последние годы, из-за чего уровень жизни в них заметно упал.
Куарежма и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, проанализировав статистику по числу заявок на получение статуса беженца, которые были поданы в миграционные ведомства в 150 разных стран мира с 2006 по 2015 года. Параллельно ученые изучили то, как часто и где возникали очередные "горячие точки" и крупные военные конфликты, и сопоставили все эти данные с климатическими флуктуациями в этих регионах Земли.
Для этого они создали сложную статистическую модель, которая позволила им проверить, как соотносятся друг с другом вероятность развития конфликтов в том или ином регионе, число беженцев и климатические аномалии любого рода. Вдобавок, она учитывала различные экономические и политические факторы, в том числе уровень достатка, стабильность режима и прочие важные параметры.
Как оказалось, зависимость между этими тремя процессами действительно существовала, однако она была характерной только для стран с низким или среднем уровнем демократии и плохим качеством госуправления.
Она проявлялась в том, что длительные засухи и прочие климатические аномалии, возникавшие в этих государствах, значительно повышали вероятность развития новых конфликтов на почве доступа к ресурсов, и уменьшали длину промежутков времени между ними.
Самыми яркими примерами этого, по словам Курежмы и его коллег, стали военные столкновения в Центральной и Южной Африке и "арабская весна" 2011 и 2012 годов, а также последующие события в Сирии.
Войны, в свою очередь, резко повышали число людей, покидавших эти страны в поисках спокойной жизни в других уголках Земли. В среднем, падение уровня осадков на одну условную единицу приводило к тому, что поток беженцев становился больше примерно на 3%.
Все это, как считают исследователи, говорит о том, что "климатические беженцы" действительно существуют, и что глобальное потепление действительно ускоряет миграции, хотя и делает это опосредованным образом.
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Наука , Наука и техника , Австрия , Вена , Египет , Китай
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