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Найдено недостающее звено эволюции человека 

Naukatv.ru 34 минуты назад
Фото: Naukatv.ru
Окаменелости, найденные в Южной Африке 10 лет назад, оказались долгожданным недостающим звеном в истории человеческой эволюции.
Частично окаменелые кости взрослой женщины и несовершеннолетнего мужчины возрастом в 2 миллиона лет были обнаружены в 2008 году в пещере недалеко от Йоханнесбурга (ЮАР). Вид был назван австралопитеком седиба (Australopithecus sediba), и в новом исследовании учёные обнаружили, что он тесно связан с родом Homo и заполняет ключевой пробел в цепи эволюции человека между первыми людьми и их обезьяноподобными предками.
Предполагается, что австралопитек седиба был переходной стадией между африканским австралопитеком и человеком умелым, который начал использовать орудия труда в промежуток между 1,5 и 2,1 миллионами лет назад. Все три вида провели много времени, лазая по деревьям, но руки австралопитека седиба заточены под более эффективный захват, что говорит о том, что этот вид также мог использовать инструменты. По словам исследователей, открытие проливает свет на образ жизни австралопитека седиба и на эволюцию гомининов.
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Наука , Наука и техника , Йоханнесбург , ЮАР
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