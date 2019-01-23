Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдены останки вымершей акулы с «космическими» зубами 

Российская Газета + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Velizar Simeonovski / Field Museum
Палеонтологи из Университета штата Северная Каролина (США) открыли ранее неизвестный вид вымерших акул, крошечные зубы которых оказались похожи на инопланетные корабли из популярной видеоигры 1980-х годов Galaga.
Об открытии сообщается на сайте университета. Ранее неизвестный вид акул получил название Galagadon nordquistae в честь Galaga. Все дело в форме зубов, которая напоминает космические корабли инопланетян из этой игры.
Зубы были найдены в древнем осадочном слое. Их возраст составляет около 67 миллионов лет. Зубы оказались поистине крошечными — каждый размером менее миллиметра в поперечнике. Ученые говорят, что без микроскопа их просто могли бы случайно выбросить.
В отличие от своего гигантского "двоюродного брата", мегалодона, вымерший Galagadon был маленькой акулой. Его длина варьировалась от 30 до 45 см. Современным потомком этого вида являются ковровые акулы.
Galagadon обитал в эпоху мелового периода в водоемах современного штата Южная Дакота. Кстати, его останки были обнаружены рядом со "Сью" — самой известной в мире окаменелостью тираннозавра.
"Сегодня это может показаться странным, но около 67 миллионов лет назад то, что сейчас является Южной Дакотой, было покрыто лесами, болотами и извилистыми реками, — говорит соавтор исследования Терри Гейтс. — Galagadon и не собирался охотиться на динозавров, попавших в реки. Зубы этой акулы были хороши для ловли мелкой рыбы и дробления моллюсков".
Российская Газета: последние новости
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю "Современных" жуков обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет Археологи переписали историю одомашнивания собак
Комментарии
Наука , Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко раскрыла план по возвращению Крыма и Донбасса477
Найдена угрожающая питьевой воде климатическая бомба
Скачущая по постелям Собчак вызвала возмущение97
«Мне туда не надо было»: Угонщик самолета сделал признание52
Собчак пожаловалась на «крупные проблемы»
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
02:35
Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой
В мире
00:48
Попытка списания чеченских долгов за газ провалилась
Общество Статьи
01:10
Названа версия крушения Ту-22М3
Происшествия
00:05
Опубликовано видео с допроса захватчика самолета
Происшествия Войска
00:58
Порошенко обратился к жителям Крыма
В мире Украина
00:13
О захватчике самолета сообщают противоречивую информацию
Происшествия Статьи
02:58
Путин объявил условие заключения мира с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение