The New Yorker (США): нас нашли инопланетяне? Гарвардский астроном о таинственном межзвездном объекте «Оумуамуа»

The New Yorker (США) астроном Ави Леб предупреждает, что этот объект мог был отправлен инопланетянами на разведку. Ученый объясняет: как минимум у четверти звезд в Млечном Пути есть планета, подобная Земле, а значит, можно предположить, что во Вселенной мы не одиноки. 19 октября 2017 года астрономы заметили странный объект, пролетавший через Солнечную систему, который они описали как «красный и очень вытянутый астероид». В интервьюастроном Ави Леб предупреждает, что этот объект мог был отправлен инопланетянами на разведку. Ученый объясняет: как минимум у четверти звезд в Млечном Пути есть планета, подобная Земле, а значит, можно предположить, что во Вселенной мы не одиноки.

19 октября 2017 года астрономы Гавайского университета заметили странный объект, пролетавший через Солнечную систему, который они позже описали как «красный и очень вытянутый астероид». Это был первый межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе. Ученые назвали его «Оумуамуа» (‘Oumuamua), что в переводе с гавайского означает «разведчик» или «посланник издалека».

В октябре 2018 года Ави Леб (Avi Loeb), заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета , вместе с коллегой-постдокторантом Гарвардского университета Шмуэлем Бялы (Shmuel Bialy) написал статью, в которой исследовал «необычное ускорение» «Оумуамуа» и предположил, что объект «возможно, является полностью функциональным зондом, специально направленным к Земле инопланетной цивилизацией». Леб давно интересуется поиском внеземной жизни, и недавно он сделал новые сенсационные заявления, предположив, что мы могли бы установить связь с цивилизацией, которая отправила этот зонд.

«Если эти существа миролюбивы, мы могли бы многому у них научиться», — заявил он в интервью журналу «Шпигель″ (Der Spiegel).

Недавно я разговаривал по телефону с Лебом, который был расстроен тем, что ученые увидели пролетавший „Оумуамуа“ слишком поздно и не смогли сфотографировать этот объект. „Написать статью меня заставило желание предупредить сообщество, чтобы оно было внимательно и уделило гораздо больше внимания следующему межзвездному „гостю″“, — сказал он мне. Во время нашей беседы, текст которой был отредактирован и сокращен, чтобы его было легче понять, мы обсудили, почему Леб считает, что нам необходимо учитывать возможность того, что „Оумуамуа“ был отправлен инопланетянами, опасности псевдонаучных гипотез и то, что вера в существование развитой внеземной цивилизации имеет что-то общее с верой в Бога.

New Yorker: Не исключено, что неспециалистам трудно понять то, как вы объясняете, почему „Оумуамуа“ может быть межзвездным зондом. Почему это может быть именно так, если не считать того, что многое возможно?

Ави Леб: „В журнале „Сайнтифик Американ″ (Scientific American) я опубликовал статью, в которой объединил шесть странных фактов об „Оумуамуа″. Во-первых, мы не ожидали, что этот объект вообще существует. Мы видим Солнечную систему и можем вычислить, с какой скоростью она „выбрасывала″ в межзвездное пространство объекты из твердой породы на протяжении своей истории. И если мы предположим, что то же самое делают все системы планет вокруг других звезд, мы сможем выяснить, каким должно быть количество межзвездных объектов. Этот расчет открывает много возможностей, но этих возможностей гораздо меньше, чем необходимо для того, чтобы объяснить открытие „Оумуамуа″.

Есть еще один необычный факт, связанный с этим объектом. Когда вы смотрите на все звезды, находящиеся вблизи Солнца, они движутся относительно Солнца, Солнце движется относительно них, но так медленно, как „Оумуамуа″, в этой системе движется только одна из пятисот звезд. Можно было бы ожидать, что большинство объектов из твердых пород будут двигаться примерно со скоростью материнской звезды. Если этот объект прилетел с другой звезды, эта звезда должна быть очень необычной.

Когда его обнаружили, мы поняли, что он делает оборот вокруг своей оси за восемь часов, и то, что при вращении его яркость увеличивается минимум в десять раз, что означает, что его длина превышает его ширину минимум в десять раз. У нас нет фотографий, но на всех иллюстрациях, которые имеются в интернете, этот объект похож на сигару. Это один из вариантов. Но также возможно, что он имеет плоскую форму, что интересно, эта версия считается более предпочтительной“.

А что значит плоская форма

“Подождите. Самым необычным в этом объекте является то, что он отклоняется от орбиты, которая образуется исключительно под воздействием гравитационной силы Солнца. Обычно, в случае комет, такое отклонение вызвано испарением льда на поверхности кометы, во время которого образуются газы, которые толкают комету, как ракету. Именно это мы наблюдаем у кометы — ее хвост из испарившегося газа. Здесь же мы не видим такого же хвоста, как у кометы, но при этом мы наблюдаем отклонение от прогнозируемой орбиты. И именно это и заставило меня написать эту статью. Как только я понял, что объект движется не так, как ожидалось, возник вопрос о том, что дает ему дополнительный толчок. И, кстати, после публикации нашей статьи вышла еще одна статья, в которой были представлены результаты анализа, показавшие очень небольшое содержание молекул, основанных на углероде, в пространстве вблизи этого объекта“.

А что это значит?

“Это означает отсутствие признаков газа, который образуется при испарении льда. И мы не видим характерных признаков хвоста кометы. Более того, если бы это была кометная активность, то мы рассчитывали бы на изменение периода вращения этого объекта, а мы этого не видим. Все это свидетельствует о том, что этот объект совсем не такой, как кометы, которые мы наблюдали в Солнечной системе раньше. И он совсем не такой, как астероид. Его яркость увеличивается в десять раз, а обычно мы наблюдаем увеличение не более чем в три раза. У этого объекта гораздо более необычная, „экстремальная″ геометрия, и есть какая-то другая сила, которая дает ему толчок. Вопрос в том, откуда берется эта сила, и заставило нас написать эту статью.

Мне пришло в голову только то, что, наверное, дополнительный толчок ему дает солнечный свет, когда он отражается от поверхности объекта. Это как ветер, отражаемый парусом судна. Поэтому мы проверили это и обнаружили, что для того чтобы этот принцип работал, необходимо, чтобы толщина объекта была меньше миллиметра. Если в толщину он действительно меньше миллиметра, если его „толкает″ солнечный свет, то это, возможно, световой парус, и я не знаю ни одного естественного процесса, в результате которого мог бы образоваться световой парус. Гораздо более вероятно, что это происходит искусственно — это создают представители технически развитой цивилизации.

Я должен сказать, просто для справки, я не считаю возможность существования технически развитой цивилизации чисто гипотетической, спекулятивной, по двум причинам. Во-первых, мы существуем. Во-вторых, как минимум, у четверти звезд в галактике Млечный Путь есть планета, подобная Земле, условия на поверхности которой очень похожи на земные и с таким же химическим составом живых организмов, которые, как нам известно, могут на ней появиться. Если попробовать, то вполне можно предположить, что при наличии в Млечном Пути десятков миллиардов звезд мы не одиноки“.

Значит, эта цивилизация была бы за пределами Солнечной системы и в галактике?

“В галактике. Вполне возможно, что она уже исчезла, потому что мы не заботимся о нашей планете. Представьте себе другую историю, в которой у нацистов есть ядерное оружие и Вторая мировая война заканчивается иначе. Можно представить себе цивилизацию, которая развивает такие технологии, и это привело бы к уничтожению ее самой.

Возможно, цивилизация уже погибла, но она отправила космический корабль. Мы сами отправили а космос „Вояджер I″ и „Вояджер II″. И там может быть много техники. Дело в том, что это самый первый объект, который мы нашли и который появился за пределами Солнечной системы. Это очень похоже на то, когда я гуляю по пляжу с дочерью и смотрю на выброшенные на берег ракушки. Время от времени мы находим предмет искусственного происхождения. И это, возможно, послание в бутылке, и мы должны быть открытыми ко всему новому. Поэтому мы и изложили эту идею в статье“.

Конечно, это нечто другое, но то, что вы сказали, напомнило мне довод в пользу теории сотворения мира. Согласно этому доводу, если вы найдете на пляже часы, вы знаете, что это, должно быть, сделано человеком, а, поскольку наши глаза устроены так же сложно, как и часы, значит и мы, должно быть, являемся творениями создателя.

“Технологически развитая цивилизация — хорошее приближение к Богу. Представьте, вы берете сотовый телефон и показываете его пещерному человеку. И пещерный человек говорит, что это хороший камень. Пещерный человек привык к камням. А теперь представьте, что этот объект — „Оумуамуа″ — это айфон, а мы — пещерные люди. Мы смотрим на него и говорим, что это камень. Просто необычный камень. Смысл этой аналогии заключается в том, что технологии, которые у нас сегодня есть, для пещерного человека были бы магическими. Данными Богом“.

Астроном Корин Бейлер-Джонс, которого вы цитируете в одной из глав вашей статьи, писал: „В науке мы должны спросить себя: „Где доказательства?″ Не…

“Вот-вот! Совершенно верно!“

Подождите. „Но где же тот недостаток доказательств, чтобы я мог вписаться в любую гипотезу, которая мне нравится?″ [Бейлер-Джонс из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге, Германия, определил четыре звезды, который могли бы быть для „Оумуамуа“ материнскими, и телеканал „Эн-би-си“ попросил его высказаться относительно „теории солнечного паруса“ Леба]

“Именно этот подход я и использовал. Я подошел к этому с научной точки зрения — как и к любой другой проблеме в астрономии или науке, которой я занимаюсь. Дело в том, что мы руководствуемся доказательствами, а доказательства в данном конкретном случае таковы, что есть шесть необычных фактов. И один из этих фактов заключается в том, что этот объект отклонился от орбиты, образованной силой гравитации, не проявив никаких признаков активности кометных газов. Поэтому мы не видим вокруг него газа, мы не видим хвоста кометы. Он имеет крайне необычную геометрию, которую мы никогда не наблюдали ни у астероидов, ни у комет. Мы знаем, что мы не могли обнаружить исходящего от него тепла и, что он гораздо ярче (в десять раз), чем обычный астероид или комета. Все такие факты. Я руководствуюсь фактами.

В прошлом году я написал статью о космологии, в которой был описан необычный результат, согласно которому газ во Вселенной, возможно, имеет гораздо более низкую температуру, чем мы ожидали. Мы предположили, что темная материя обладает некоей способностью охлаждать газ. И никому до этого нет дело, никого это не волнует, никто не говорит, что это — не наука. Все говорят, что это преобладающая тенденция — говорить о темной материи, веществе, которого мы никогда не видели. Это совершенно нормально. Это никого не волнует.

Но когда говорят о возможности существования в космическом пространстве техники, созданной и отправленной другой цивилизацией (что, на мой взгляд, гораздо менее спекулятивно, поскольку мы уже кое-что отправляли в космос), то это считается псевдонаучным. Но мы же не придумали это на пустом месте. И мы выдвинули эту идею на основе фактов. Если у кого-то есть лучшее объяснение, им следует написать об этом статью, а не просто говорить то, о чем вы сказали“.

Отвечая на эти критические замечания, вы как-то сказали: „Я следую принципу Шерлока Холмса: „Отбросьте все невозможное, а то, что останется, и будет правдой, каким бы невероятным оно ни казалось". Но когда речь идет о том, что мы не в состоянии объяснить или чего не понимаем, мы редко обращаемся к понятиям, которые существуют в популярной культуре и обществе.

“Нет и еще раз нет. Давайте я приведу вам более удачный пример довода, которые вы выдвигаете. Распространена идея о Мультивселенной, согласно которой все, что может произойти, произойдет бесконечное количество раз. И я считаю, что она псевдонаучна, поскольку ее нельзя проверить. И если в следующий раз, когда мы увидим объект, подобный этому, мы, может, подумаем о том, что его надо сфотографировать. Мной движет, в частности, желание вдохновить научное сообщество, убедить его в необходимости собрать больше данных о следующем объекте, а не априори утверждать, что они знают ответ. Что же касается гипотезы о Мультивселенной, у нас нет возможности проверить ее, и все с радостью кричат: „Да!″.

Другой распространенной идеей является идея дополнительного измерения. Вы видите это на примере теории струн, о которой много и хорошо отзываются в прессе, и наград, которые вручают членам этого сообщества. Мало того, что ее на протяжении почти сорока лет так и не проверили эмпирически — нет и надежд на то, что ее проверят в ближайшие сорок лет. Однако у вашего друга на этот счет возражений нет! У того, кого вы цитируете, нет возражений ни в отношении теории Мультивселенной, ни в отношении теории струн. Никаких возражений, он со всем этим согласен!“.

Хотел бы уточнить — мы не знаем, что этот человек, Корин Бейлер-Джонс, думает обо всем этом.

“Он никогда не возмущается этим, никогда об этом не говорит“.

Я даже не знаю, что это — „он“, и не знаю его или ее мнения.

“Да все равно, кто это, неважно».

Я хотел сказать, что мы живем в культуре, где люди говорят об инопланетянах.

«Нет, это совсем другое».

Подождите. Дайте мне закончить. Распространенный термин «НЛО» в основном означает нечто вроде инопланетян. Я вот что хочу спросить — склонны ли мы воспринимать то, что мы не можем знать или понять сквозь призму того, что мы слышали с детства. Разве мы не склонны считать нечто вроде чуждого нам внеземного общества скорее объяснением, нежели тем, что мы, наверное, даже не в состоянии понять или выразить словами?

«Мне не нравится научная фантастика, поскольку в научной фантастике есть то, что нарушает законы физики. Мне нравится наука, и я люблю вымысел, но по-отдельности. Главным доводом против всех историй с НЛО, который вам, возможно, известен, заключается в том, что техника для обнаружения объектов за последние несколько десятилетий была значительно усовершенствована. У нас есть камеры, которые намного лучше, чем раньше, но фактических материалов, свидетельств их существования по-прежнему мало. Вот почему научных доказательств существования НЛО у нас нет.

То, о чем мы сегодня говорим, является отраслью науки. Мы видели объект, двигавшийся из космоса за пределами Солнечной системы, и пытаемся понять, из чего он состоит и с какой он звезды. У нас нет достаточной информации. Я обсуждаю это на основе имеющихся у нас данных, и это раздражает людей, они даже думать об этом не желают — как во времена Галилея это вызывало тревогу у церкви, и она даже думать не хотела о возможности того, что Земля движется вокруг Солнца. Предрассудки основаны на опыте прошлого. Проблема в том, что это мешает делать открытия. Если считаешь, что вероятность появления в Солнечной системе межзвездного «гостя″, равна нулю, никогда его и не найдешь!»

Изменились ли ваши религиозные убеждения или представления о Боге за время изучения астрономии?

«Я не религиозен. А почему вы об этом подумали?»

Нет, я так не думал. Мне просто интересно, изменились ли как-то ваши мысли.