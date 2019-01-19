Названы «лишние» органы в человеческом теле 

Исследователь из США перечислила порядка 10 органов, которые уже утратили свое предназначение в человеческом организме.
Научный сотрудник университета Бостона в американском штате Массачусетс Дорса Амир перечислила органы человеческого тела, которые можно считать «лишними», поскольку они утратили свое предназначение. Об этом она написала в Twitter.
По словам исследователя, одним из таких органов является копчик, который Амир назвала «призрачным напоминанием о наших хвостах»
«У эмбрионов до сих пор растут хвосты, но за несколько недель они разрушаются. Не самая эффективная система», — заметила она.
В перечень попала также ладонная мышца, которой нет у 14% людей. Чтобы проверить ее наличие, достаточно сомкнуть большой палец и мизинец, а затем приподнят их вверх. Если выступит тонкая полоска, значит ладонная мышца присутствует. При этом изначально она была необходима предкам человека для выпускания когтей и хватания за ветви.
Амир также назвала рудиментом бугорок Дарвина, который когда-то помогал человеку шевелить ушами. В настоящее время не каждый человек может это делать, поскольку орган утратил свою работоспособность.
Третье веко, которое представляет собой складку в уголке глаза, так же считается лишним.
«Это полулунная складка. Там раньше было третье веко, которое моргало горизонтально», — объяснила Амир.
Рудиментом оказались мурашки, известные как гусиная кожа.
«Это рудиментарный рефлекс, который поднимал волосы на вашем теле, чтобы вы казались больше или чтобы добавить слой для тепла», — отметила исследователь.
Хватательный рефлекс у детей на первом этапе жизни ученый также сочла невостребованным, поскольку раньше малыши хватали родителей, чтобы те перенесли их в более безопасное место.
Эпикантус, который представляет собой особое строение верхнего века у представителей монголоидной расы, также оказался рудиментом. Благодаря ему человек мог приспосабливаться к условиям жизни в различном климате.
Также утратили способность так называемые морганиевые желудочки, расположенные между истинными и ложными голосовыми складками по обеим сторонам гортани. Благодаря им человек мог издавать резонансные звуки и защищать горло.
В перечень «ненужных» органов в теле человека также вошли зубы мудрости, аппендикс и мужские соски.
Ранее стало известно, что Россия впервые в истории начала печатать мини-органы в космосе. Эксперимент состоялся на МКС.