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Ученые из России рассказали об угрозе столкновения Земли с астероидом 

Рамблер + ещё 20 5 часов назад
Фото: © Fotolia / AND Inc
В 2068 году астероид Апофис, диаметр которого составляет примерно 325 метров, приблизится к Земле на опасное расстояние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад сотрудников кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета.
По словам ученых, им удалось точно установить, что 13 апреля 2029 года Апофис приблизится к Земле на расстояние в 38 тысяч километров, что в десять раз ближе, чем от Земли до Луны.
Специалисты отметили, что рассматривают около сотни возможных соударений астероида с Землей, но наиболее опасное может произойти в 2068 году.
Ранее ученые сообщали, что Апофис, открытый в 2004 году, может оказаться на опасном расстоянии от Земли в 2029 году и 13 апреля 2036 года.
В 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения NASA заявили, что возможность столкновения астероида с Землей в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна.
Наука , NASA
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