Ученые из России рассказали об угрозе столкновения Земли с астероидом

В 2068 году астероид Апофис, диаметр которого составляет примерно 325 метров, приблизится к Земле на опасное расстояние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад сотрудников кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета.

По словам ученых, им удалось точно установить, что 13 апреля 2029 года Апофис приблизится к Земле на расстояние в 38 тысяч километров, что в десять раз ближе, чем от Земли до Луны.

Специалисты отметили, что рассматривают около сотни возможных соударений астероида с Землей, но наиболее опасное может произойти в 2068 году.

Ранее ученые сообщали, что Апофис, открытый в 2004 году, может оказаться на опасном расстоянии от Земли в 2029 году и 13 апреля 2036 года.