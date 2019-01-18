Российские ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Астероид Апофис в 2068 году может упасть на Землю, а в 2029 году пройдет на расстоянии, в десять раз более близком к планете, чем расстояние от Земли до Луны, посчитали на кафедре небесной механики Петербургского госуниверситета. Соответствующий доклад они подготовили для московских Королевских чтений по космонавтике.

"Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров (Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров). Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году", — говорится в тезисах доклада, который будет озвучен на чтениях в конце января.

До возможного столкновения с Землей в 2068 году астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 миллионов километров, в 2051 году — на 760 тысяч километров и в 2060 году — на 5 миллионов километров.

О возможности столкновения Земли с Апофисом в 2068 году ранее предупреждали ученые НАСА . Специалисты лаборатории реактивного движения управления, Гавайского университета и университета Пизы установили, что вероятность столкновения в 2068 году не выше 2,3 на 1 миллион.

Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружен в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж — расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Однако было установлено, что после сближения в 2029 году астероид может изменить свою орбиту так, что при следующем возвращении столкнется с Землей. Для этого астероид в момент сближения должен пройти через "замочную скважину" — очень узкую область пространства. Ранее считалось, что прохождение астероида через одну из таких "скважин" может привести к его падению на Землю в 2036 году, однако в январе специалисты НАСА по результатам новых наблюдений установили, что этот риск практически исключен, вероятность этого событий оказалась меньше 1 на 1 миллион.