Сцены мумификации: на что наткнулись в римских гробницах

Гробницы периода Римской империи с нарисованными на стенах сценами мумифицирования покойников обнаружены на западе Египта . Археологов разочаровало, что значительная часть росписей не сохранилась — найденным артефактам должно быть около 2000 лет.

Две расписанные гробницы римского периода обнаружены археологами в оазисе Дахла на западе Египта, сообщило национальное Министерство по делам древностей на своей странице в фейсбуке. Как уточнил генеральный секретарь ведомства Мостафа Вазири, земляные работы велись вдоль восточной части поселения Мут. Основное помещение первой из найденных гробниц размещено с востока на запад. Она сооружена из песчаника, а к ее входу ведет лестница из 20 ступеней. При создании внутреннего пространства использовался глиняный кирпич длиной 54, шириной 25 и высотой 37 см, добавил чиновник. У северной стены расположены входы в две погребальные камеры.

В них на протяжении двух тысяч лет содержались человеческие скелеты, глиняные сосуды и лампы.

Вторая гробница была построена древними мастерами на восточной стороне первой. На ее стене сохранился выполненный разными цветами рисунок, изображающий процесс бальзамирования усопшего. При этом подчеркивается, что большую часть росписи уничтожило время. В зале, среди прочих предметов, наибольший интерес исследователей вызвали алтарь и поднос.

По словам другого специалиста Аймана Ашмави, раскопки в этой местности стартовали еще в 2002 году и продолжались в течение пяти археологических сезонов, пока не удалось найти более 10 недостроенных гробниц из песчаника эллинистической эпохи. Эти сооружения интересны незаурядными архитектурными решениями. В частности, некоторые из них состоят из трех этажей и также украшены красочными фресками.

Открытие в Муте — уже второе для археологов за месяц, относящееся к временам римского владычества в Египте. Так, в конце декабря прошлого года Министерство по делам древностей объявило об обнаружении на территории города Думьят на побережье Средиземного моря нескольких глиняных саркофагов овальной формы и красного цвета: в руки специалистов они попали не тронутыми.

На некоторых из них можно различить нарисованные древнеегипетскими художниками черты лиц и инженерных конструкций. В районе раскопок также были найдены предметы посуды, ювелирные изделия и прочие артефакты. Применительно к периоду Древнего Рима в Египте в 2018-м нашли голову мраморной статуи императора Марка Аврелия, правившего во II веке нашей эры.

Египет был покорен римским императором Октавианом Августом в первой трети I в. н. э. в результате междоусобной войны с укрывшимся в Александрии Марком Антонием, которого поддерживала египетская царица и по совместительству его любовница Клеопатра. С 30 года Египет имел статус провинции Римской империи. Для сохранения местного населения в повиновении римские правители на постоянной основе держали здесь легионы, в любой момент готовые подавить потенциальное восстание.

В отличие от других римских провинций Египет управлялся непосредственно императорами через префектов — таким образом, в Египте формально сохранилась традиционная система фараонов.

Римляне не переселялись в Египет, как до них греки, а вывозили богатства захваченного региона на Апеннины. Египет снабжал Рим зерном, причем запросы метрополии постоянно росли. Жреческое сословие при римлянах потеряло прежнее значение до такой степени, что жрецов заставляли отбывать трудовую повинность. Крестьянская аренда государственных земель стала наследственной. Как и в других провинциях, налоги сдавались на откупа, и к недоимщикам применялись жестокие меры — вплоть до пыток и казней.

В ноябре 2018 года в 30 км к югу от Каира в древней гробнице были найдены десятки кошачьих мумий, а также редчайшие в археологической практике мумии жуков-скарабеев.

Благодаря процедуре бальзамирования насекомые сохранились в отличном состоянии. Вместе с ними обнаружены позолоченные фигуры кошек и бронзовая статуя богини Баст, которая изображалась в виде женщины с головой кошки и почиталась как покровительница этого животного.

Кроме того, археологи обнаружили в карьере Хатнуб, где в древности добывали алебастр, остатки насыпи примерно 4500-летней давности. При помощи примитивного пандуса рабочие эпохи фараона Хеопса передвигали гигантские каменные блоки и, вероятно, строили пирамиды. Ученые почти уверены, что такую систему использовали не только на месте обнаружения в алебастровом карьере, но повсеместно.