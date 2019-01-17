Найдены новые гены, связанные с продолжительностью жизни

Продолжительность жизни человека можно предсказать по генам, связанным с болезнями, считают шотландские ученые. Они выделили 12 генов, которые сильнее всего влияют на продолжительность жизни.

США, Эстонии и Исследователи из Эдинбургского университета с коллегами из Швеции Китая научились предсказывать продолжительность жизни человека по его геному. Исследование было опубликовано в журнале eLife.

Растущий процент пожилого населения в наиболее развитых странах стал вызовом для системы здравоохранения, отмечают авторы работы. Многие пожилые люди страдают от длительных периодов болезни ближе к концу жизни, поэтому понимание процесса старения должно помочь продлить период активной здоровой жизни даже в старости, считают они.

Команда проанализировала совокупный эффект генетических вариаций, которые влияют на продолжительность жизни. Исследователи изучили генетические данные более чем полумиллиона человек из Великобритании и стран Европы, а также записи о продолжительности жизни их родителей.

Оказалось, что 12 областей человеческого генома оказывают существенное влияние на продолжительность жизни человека.

О пяти из них ранее известно не было.

На продолжительность жизни оказывали влияние области, связанные со смертельными заболеваниями, в том числе болезнями сердца и осложнениями от курения. При этом гены, ассоциированные с развитием видов рака, не связанных с курением, значимого влияния на продолжительность жизни не оказывали.

Это говорит о том, что смертность от этих видов рака зависит либо от более редких генетических особенностей у заболевших людей, либо от социальных и экологических факторов, отмечают ученые.

Так, например, ген CDKN2B-AS1 связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, несколькими видами рака, диабетом 2 типа, болезнью Альцгеймера и рядом других патологий. Вариации гена ATXN2/BRAP могут повысить риск развития болезни Паркинсона и спиноцеребеллярной атаксии — группе заболеваний, связанных с расстройством координации движений и речи в результате атрофии мозжечка. А ген FOXO3, отвечающий за выработку одноименного белка, влияет на образование опухолей.

Также важную роль сыграли гены MAGI3 и HLA-DQA1, связанные с развитием аутоиммунных заболеваний.

При этом влияние вариаций генов менялось с возрастом — некоторые из них представляли опасность только после 60-70 лет, другие же к этому времени уже ничем не угрожали.

Кроме того, некоторые гены, например, связанный с развитием псориаза PSORS1C3, представляли большую опасность для женщин, а некоторые — для мужчин.

Исследователи надеялись, что им удастся обнаружить гены, которые напрямую влияют на скорость старения людей. Однако, отмечают они, если такие гены и есть, их эффекты слишком незначительны, чтобы их можно было заметить в этом исследовании.

«Если мы возьмем 100 человек и используем нашу шкалу оценки продолжительности жизни, чтобы разделить их на 10 групп, то верхняя группа будет жить в среднем на 5 лет больше, чем нижняя», — поясняет доктор Питер Джоши, один из авторов работы.

«Мы обнаружили, что гены, которые влияют на работу мозга и сердца, ответственны за большую часть изменений в продолжительности жизни», — добавляет его коллега Пол Тиммерс.

«Влияние генома на продолжительность жизни, по-видимому, связано с современными заболеваниями — болезнью Альцгеймера, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком легких, которые во многом вытекают из нашей современной жизни, долгой, с лишним весом и курением», — заключают исследователи.

Унаследовать долгую жизнь от родителей тоже не получится — как выяснили в 2018 году американские биотехнологи, наследственность определяет продолжительность жизни лишь на 7%, все остальное зависит от образа жизни.

Кроме того, у жен и мужей продолжительность жизни была более схожей, чем у братьев и сестер. Исследователи связывают это с негенетическими факторами, например, с похожим образом жизни и питанием. Более того, схожей оказалась продолжительность жизни братьев и сестер супругов, хотя те не были кровными родственниками и не вели похожий образ жизни.

Также большая схожесть в продолжительности жизни наблюдалась у родственников, родившихся в одном десятилетии, чем в разных — исследователи объясняют это тем, что с течением времени сильно менялись факторы, угрожающие здоровью.

В конечном итоге, отмечают исследователи, хотя гены и вносят в продолжительность жизни определенный вклад, основное влияние оказывают иные факторы. Поэтому лучше правильно питаться и заниматься физкультурой, чем полагаться на хорошие гены бабушки.