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Найден новый вид акул 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Ученые, проанализировав музейные коллекции, открыли новый вид акул, который, возможно, уже вымер.
Тщательно изучив акул, найденных во Вьетнаме, Таиланде и на острове Борнео около века назад и хранящихся в коллекции музеев в Австрии и США, ученые смогли открыть новый вид. Изначально предполагалось, что обнаруженные особи относились к виду серых акул Carcharhinus porosus, однако данный вид обитает лишь в американских водах.
Образцы, хранящиеся в коллекциях, имели ряд морфологических отличий от схожих акул — у них несколько иные, в частности, зубы, плавники, хрящевые скелеты. Все это позволило исследователям выделить новых акул в отдельный вид, который получил название Carcharhinus obsolerus. Где обитали акулы данного, нового вида, исследователи сказать не могут: образцы были найдены уже в местах рыбной торговли.
По словам исследователей, с учетом того, что в прибрежных зонах на юго-востоке Азии активно ловят акул, и того, что за такое долгое время акул Carcharhinus obsolerus, вероятно, никто не замечал, вполне возможно, что данный вид уже вымер. Впрочем, возможно, что дело обстоит иначе: в любом случае, как отмечают авторы работы, чтобы сохранить предполагаемые оставшиеся популяции, необходим практический, систематический подход — в частности, оценка риска вымирания вида для Красной книги Международного союза охраны природы.
Исследование было опубликовано в журнале PLOS One, кратко о результатах работы сообщает издание Gizmodo.
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Наука , Наука и техника , Австрия , Вьетнам , США , Таиланд
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