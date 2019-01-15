Найдена древнейшая сауна майя

Польские археологи во время раскопок древнего города майя Накум (современная Гватемала ) обнаружили старинную паровую баню индейцев.

Изначально мы предполагали, что нашли гробницу, но по мере раскопок стало ясно, что перед нами древнейшая паровая баня майя. Она практически полностью вытесана из известняка и очень хорошо сохранилась, — пояснили руководители раскопок.

По предварительной оценке, баня была построена более 2500 лет назад. Такие помещения были для майя как местом для отдыха, так и играли большую роль в ритуальных обрядах.

Согласно верованиям древних индейцев, во время принятия ванны человек не только очищает свое тело, но и душу. Представители высших сословий и шаманы могли принимать ванные с благовониями перед ответственными мероприятиями и праздниками.

Также, как и пещеры, паровые бани у майя считались местами силы, которые связывали мир людей и богов. Там индейцы часто оставляли подношения божествам, чтобы получить богатый урожай и здоровье.

Найденная баня выглядит как вход в пещеру: узкий туннель, ведущий вниз. Уже позже археологи нашли рукотворный водосток, ведущий в саму баню. В бане есть две «парилки», куда можно легко попасть с помощью лестниц.

В этих помещениях находились высеченные из известняка плиты-скамьи, а напротив входа, вероятно, располагались крупные камни, которые нагревали и обливали водой для пара. Излишняя жидкость стекала по узким каналам вдоль туннеля.

Есть предположение, что внутри баню отделывали деревом, чтобы влага и пар дольше оставались в помещении, но следы древесины мы пока не нашли, — рассказали археологи.

Такие бани были широко распространены среди индейцев майя с 700 г. до н. э. до 300 г. до н. э. Позже появились ванны, напоминающие большие глиняные бассейны. Такие изменения связаны со сменой правящей династии или другими социальными потрясениями.