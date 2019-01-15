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Китай планирует «озеленить» Луну 

Рамблер 15 минут назад
Центральное телевидение Китая сообщило, что семена хлопка, которые доставил на обратную сторону Луны аппарат «Чанъэ-4», дали всходы. В сообщении указано, что получены снимки, на которых видны всходы. Помимо семян хлопка на естественный спутник Земли доставили семены рапса, личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки. Все образцы тщательно отбирались учёными. Эти растения были выбраны потому, что, по оценкам специалистов, им будет проще приспособиться к условиям на поверхности Луны.
Ранее Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники заявляла, что намерена «озеленить» Луну. В разработке этого проекта принимают участие учёные из 30 университетов страны.
Наука , Видео , Наука и техника , Китай
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