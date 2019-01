Скорость приближения глобальной катастрофы возросла 

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне ( США ) выяснили, что Антарктида в настоящее время теряет в шесть раз больше льда, чем сорок лет назад. Ускорение таяния может привести к более быстрому повышения уровня моря в ближайшие десятилетия, чем прогнозировалось ранее. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.