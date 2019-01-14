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Ученые назвали пять простых способов улучшить память 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Научные сотрудники поделились пятью способами, которые помогут улучшить память и концентрацию. Методы основаны на исследованиях и не составят большого труда при выполнении.
Недавно выяснилось, что упражнения, направленные на учащение работы сердца, не только уменьшают риск развития болезни Альцгеймера, но и повышают способность запоминать информацию. Специалисты советуют изучать новое до или после тренировки. Отмечается, что положительный эффект сохраняется в течение 15 минут после силовых упражнений.
Также ученые напомнили, что длительное пребывание в информационном потоке создает трудности с удержанием внимания и вычленением актуальной информации. Выполняя серьезные задачи, выключайте телефон и оповещения мессенджеров, а также музыку и телевизор. В случае необходимости в проверке определенного источника информации, установите себе разрешенный временной интервал.
Чем более здоровый у вас сон, тем легче будет сконцентрироваться и усваивать новое. Самая важная для памяти фаза — медленная. Во время нее новая информация переходит в долговременную память. Исследователи советуют отдыхать не менее 7 часов.
Последний фактор, который советуют ученые — ассоциации. Связывать поступившую информацию с уже имеющейся — быстрый и действенный метод запоминания. Причина кроется в облегченном присоединении новых деталей к уже имеющейся нейронной сети воспоминаний.
Также специалисты сообщают, что стресс является одним из важных факторов, влияющих на функции мозга. Сняв напряжение можно значительно улучшить способность к запоминанию и сосредоточению. Исследователи советуют медитировать, пить успокаивающие чаи и почаще разговаривать с близкими, как сообщают Актуальные новости.
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Наука , Наука и техника
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