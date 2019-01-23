Der Spiegel (Германия): легенда о сталинском Франкенштейне

Эксперименты выдающегося советского биолога Ильи Иванова в 1927 году не удались, но догадки о целях его работы строят и по сей день.

В 1927 году один советский ученый попытался в Западной Африке оплодотворить шимпанзе человеческой спермой. Его эксперименты породили миф: действительно ли Сталин планировал создать обезьяно-людей, чтобы использовать их затем в качестве рабочих и воинов?

У Ильи Ивановича Иванова во внутреннем кармане пиджака лежал браунинг, когда он начал свой эксперимент. Дело было в ботаническом саду Конакри , гвинейского города на западе Африки. Перед ним метались по клетке две самки шимпанзе — Бабетта и Сиветта.

Биолог Иванов, которому в то время было 56 лет, за свою карьеру скрещивал многих животных: коров с зубрами, мышей с морскими свинками, лошадей с зебрами. Но 28 февраля 1926 года он решил пойти дальше — создать гибрид человека и обезьяны.

Этому эксперименту было суждено породить одну из самых диких конспирологических теорий. Якобы Иванов по заданию Сталина должен был вывести особых обезьяно-людей, которых потом предполагалось использовать в качестве рабочих и воинов, и для этих целей ученый создал секретную лабораторию на берегу Черного моря. Так Иванов прекратился в «красного Франкенштейна».

Российская Академия наук , американский Союз за прогресс атеизма и знаменитый Институт Пастера поддержали эксперимент Иванова.

Сначала он обратился к кубинской исследовательнице Розалии Абреу (Rosalia Abreu) с просьбой выслать ему шимпанзе. Абреу удалось первой получить потомство от этих животных в неволе. Но Абреу просьбу отклонила, получив от Ку-клукс-клана письмо с угрозами.

Вскоре после этого Институт Пастера пригласил Иванова приехать в Западную Африку, где ему предоставили только что пойманных шимпанзе. О человеческой сперме Иванов позаботился сам.

«Она получена от мужчины неизвестного возраста. Но в любом случае ему было не больше тридцати», — записал он в дневнике, на основе которого удалось воспроизвести ход эксперимента.

Но ввести сперму во влагалище самкам шимпанзе оказалось не так-то просто: шимпанзе сильнее человека и становятся агрессивными, если чувствуют, что им грозит опасность.

Обезьяны не забеременели

В ботаническом саду Конакри попросить помощи было нельзя, ведь эксперимент был засекречен. Если местное население узнает об эксперименте, то это может иметь «очень неприятные последствия», записал Иванов в дневнике. Ученому помогал лишь двадцатидвухлетний сын, которого тоже звали Илья. Однажды одна из самок шимпанзе так сильно избила юношу, что того пришлось отправить в больницу. Но, вероятно, каким-то образом Ивановым все-таки удалось ввести катетер со спермой. Теперь оставалось только ждать.

Можно предположить, что Ивановы осознавали огромное политическое значение эксперимента. Младенец обезьяно-человека опроверг бы учение Библии, отводившее человеку особое положение в божественном мироздании. Как надеялся один из советских функционеров, эксперимент освободил бы рабочий класс из-под власти церкви, ведь и спустя почти десять лет после Октябрьской революции многие рабочие и крестьяне в Советском Союзе оставались верующими. Кроме того, младенец обезьяно-человека стал бы последним доказательством теории эволюции Чарльза Дарвина, да еще и убедительной победой советской науки в конкурентной борьбе с западными коллегами.

Но эксперимент не удался. Спустя несколько недель Иванову пришлось признать, что самки шимпанзе не забеременели. Но он не оставил своей затеи и решил провести зеркальный вариант эксперимента: оплодотворить человеческую женщину обезьяньей спермой. У губернатора Гвинеи, бывшей то время частью одной из французских колоний, он запросил разрешения провести секретные опыты над местными жительницами в городских больницах. Но француз не согласился.

Иванов взял с собой несколько обезьян, возвращаясь в Советский Союз: возможно, он планировал продолжить эксперименты, привлекая к ним прогрессивных советских гражданок. Однако большинство приматов погибли в дороге.

Таким образом, известный биолог потерпел неудачу в этой с этической точки зрения сомнительной работе. Тут можно было бы и закончить рассказ об обезьяно-человеке Иванова.

Разговоры о сталинской секретной лаборатории

Но история обрела собственную жизнь еще до того, как Иванов приехал в Западную Африку. Председатель американского атеистического союза растрезвонил об эксперименте, затем о нем сообщил журналист из « Нью-Йорк таймс ». Вскоре об опытах написали американские, французские и российские газеты. Так тема стала известна Ку-клукс-клану, откуда Розалии Абреу вскоре пришло письмо с угрозами.

Сообщения о планируемых экспериментах быстро перемешались с различными конспирологическими теориями. Диктатор Сталин постоянно говорил о необходимости перестроить, перелопатить, трансформировать общество в целом и каждого человека в отдельности. Не являлись ли скрещивания Иванова частью сталинского плана по созданию «нового человека»?

Когда же другой советский ученый летом 1927 года основал исследовательский центр по изучению приматов в Сухуми на берегу Черного моря, многие увидели в этом еще одно подтверждение наличия планов по созданию фантастических гибридов. Многие женщины посылали в центр письма с предложением себя в качестве подопытных — это установили в 2009 году ученый из университета Сиэтла и руководитель лаборатории в Сухуми. Но Иванов там никогда не работал. Во время его единственного визита в Центр летом 1928 года приматов там даже не было.

В 1930 году Иванов пал жертвой одной из сталинских «чисток» — по обвинению в «контрреволюционной деятельности» он был сослан в Казахстан. Это не имело никакого отношения к его экспериментам: при Сталине тайная полиция арестовала большую часть элиты общества, часто без всякого повода. Двумя годами позже Иванов умер в Алма-Ате.

В Сухуми ученые скоро приучили обезьян к черноморскому климату и жизни в неволе. Они испытывали на приматах антибиотики, а также вакцины против столбняка и дифтерита. Совместно с коллегами, занимающимися космическими программами, они изучали влияние невесомости на приматов. Но все равно жители Советского Союза не переставали шептаться о сталинской секретной лаборатории.

В 1989 году Советский Союз развалился. Некогда секретные архивы открылись. Автор научно-фантастических романов Еремей Парнов покопался в них и якобы нашел обличительные материалы. «Один взгляд в эти секретные документы наполнил бы сердца даже самых крепких мужчин ужасом», — написал он в статье, напечатанной в российском журнале под названием «Медицинские тайны».

Громкие заголовки о гибриде человека и обезьяны

В конце 90-х годов Парнов считался экспертом по сухумскому институту и вещал на телевидении о секретной исследовательской программе, целью которой якобы было «создание глупых, послушных рабов, выполняющих тяжелую работу».

Планируемое существо он назвал Yahoo Sovieticus, как бы намекая на классический роман Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», в котором фигурировали «еху», человекоподобные существа, рабы разумных лошадей. До этого Парнов опубликовал сборник рассказов под названием «Марсиане. Космические и кибернетические приключения», но это, судя по всему, не заставило никого усомниться в правдоподобности его рассказов о секретных экспериментах.

Вероятно, именно Парнов запустил и слух о том, что Сталин лично в письме в политбюро заказал выведение обезьянолюдей-воинов. Российское государственное телевидение сняло документальный фильм «Красный Франкенштейн» на основе одноименной книги журналиста Олега Шишкина . В фильме делается вывод, что Иванов все-таки не создал обезьяно-человека. Но, несмотря на это, кинолента послужила скорее распространению конспирологической теории, чем ее развенчанию.

Большинство биологов сомневаются, что обезьяны и люди вообще способны произвести на свет жизнеспособный гибрид, об опытах Иванова в Конакри ничего конкретного не известно. Но бульварные издания в США, Великобритании, Италии и Германии это ничуть не смущает. Из записок Иванова, писем женщин-добровольцев и научной фантастики Парнова они мастерят громкие заголовки. Например, «Бильд» опубликовала статью под названием «Безумный секретный план раскрыт: Сталин приказал вывести обезьянолюдей-воинов».

Вот так Илья Иванов спустя многие десятилетия после смерти прославился на весь мир еще раз. Но не из-за своих бесспорных достижений в биологии. А как «красный Франкенштейн» Сталина.

Der Spiegel, Германия