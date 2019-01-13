Древнейший в мире череп человека найден в Китае

На территории Китая археологи нашли череп человека, возраст которого достигает более десяти тысяч лет.

Археологи в ходе раскопок в Китае пришли к выводу, что люди в этой стране жили более десяти тысяч лет назад. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

В ходе раскопок на границе с Монголией и Россией были найдены несколько черепов возрастом от семи до одной тысячи лет, а также череп человека, который жил на территории современного Китая 10 тысяч 113 лет назад.

Возраст находок удалось определить, используя метод радиоуглеродного анализа.