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Древнейший в мире череп человека найден в Китае 

ТК «Звезда» + ещё 2 40 минут назад
Фото: Pixabay.com
На территории Китая археологи нашли череп человека, возраст которого достигает более десяти тысяч лет.
Археологи в ходе раскопок в Китае пришли к выводу, что люди в этой стране жили более десяти тысяч лет назад. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.
В ходе раскопок на границе с Монголией и Россией были найдены несколько черепов возрастом от семи до одной тысячи лет, а также череп человека, который жил на территории современного Китая 10 тысяч 113 лет назад.
Возраст находок удалось определить, используя метод радиоуглеродного анализа.
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Наука , Китай
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