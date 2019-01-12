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Названы основные признаки рака 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ученые из центра Макмиллан назвали признаки физического состояния, которые могут свидетельствовать о заболевании раком, сообщает Daily Express.
В числе основных симптомов, определенных исследователями, — перебои в работе кишечника или мочевого пузыря, хрипы, тяжелый кашель, трудности при глотании. Незаживающие раны, нехарактерное кровотечение, изменение родинок, уплотнения в груди или иной части тела тоже могут свидетельствовать о заболевании раком.
Тем не менее, ученые напоминают, что подобные симптомы не всегда являются признаками онкологической болезни, и рекомендуют обращаться к врачам, сообщает «Газета.ru».
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН рассказал, что изменилось в лечении рака в России.
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Наука , Наука и техника , Газета.Ru
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