Названы основные признаки рака

Ученые из центра Макмиллан назвали признаки физического состояния, которые могут свидетельствовать о заболевании раком, сообщает Daily Express.

В числе основных симптомов, определенных исследователями, — перебои в работе кишечника или мочевого пузыря, хрипы, тяжелый кашель, трудности при глотании. Незаживающие раны, нехарактерное кровотечение, изменение родинок, уплотнения в груди или иной части тела тоже могут свидетельствовать о заболевании раком.

Тем не менее, ученые напоминают, что подобные симптомы не всегда являются признаками онкологической болезни, и рекомендуют обращаться к врачам, сообщает «Газета.ru»

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН рассказал, что изменилось в лечении рака в России.