Китайские учёные вырастили первое растение на Луне

На борту китайского аппарата «Чанъэ-4», который прилунился на спутнике Земли, взошли первые семена, пишет Infox.ru.

Отмечается, что это событие стало первым биологическим экспериментом человечества на Луне. На кадрах со станции, которые приводятся в Twitter Chinanews, видны ростки хлопчатника, которые оказались активнее других семян. Эти ростки стали первыми прошедшими лунные испытания низкой гравитацией, сильной радиацией и большой разницей температур.

Всего китайские ученые направили вместе с зондом образцы шести биологических видов: картофеля, хлопчатника, рапса, резуховидки Таля (растение из семейства капустных), а также яйца дрозофилы (плодовой мухи) и дрожжевые грибки.

«Чанъэ-4» — китайская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. 3 января 2019 она впервые в истории совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны.