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В Гватемале найден уникальный объект майя 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Wieslaw Koszkul / Institute of Archeology of the Jagiellonian University
Польские археологи из Ягеллонского университета при обследовании руин древнего города Накума в Гватемале обнаружили остатки уникальной бани майя.
Об открытии сообщает Science in Poland. Польские археологи изучают город майя уже более десяти лет. Очередным открытием стала баня, возраст которой превышает 2,5 тысячи лет.
Она расположена в северной части города и окружена руинами храмов, пирамид и зданий того же периода. Исследователи предполагают, что баня могла использоваться для проведения религиозных обрядов.
"В верованиях майя пещеры и бани рассматриваются почти одинаково: это места, где родились и откуда вышли не только боги, но и первые люди, — говорит соавтор исследования доктор Ярослав Шралка. — Они также считаются входами в подземный мир, в котором обитают боги и предки".
Баня состоит из нескольких частей. Первоначально археологи обнаружили туннель, высеченный в скале и выходящий на склон. Затем нашли лестницу, ведущую вниз по обе стороны туннеля в парную — прямоугольную комнату с высеченными в скале скамьями.
Напротив входа в стене находится овальная ниша. Она использовалась в качестве очага, о чем свидетельствует толстый слой золы. Температура в парной должна была быть очень высокой, поскольку порода в некоторых местах обрушилась под ее воздействием.
Вокруг очага расположены большие камни, которые нагревались от жара. На них майя выливали холодную воду, и помещение наполнялось паром. Избыток воды стекал наружу через специальный дренажный канал.
Баня была снабжена надстройкой из дерева, камней и строительного раствора — для того, чтобы пар не выходил из комнаты.
Парная использовалась примерно от 700 до 300 года до н.э., после чего была заброшена. Возможно, это было связано со сменой династии правителей Накума.
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Наука , Наука и техника , Гватемала
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