Жители Новой Зеландии стали свидетелями полета загадочного светящегося объекта, соответствующие фото и видео размещены в социальных сетях.
Огненный шар был замечен в небе над полуостровом Коромандель на севере страны вечером 5 января.
На кадрах можно увидеть, как в небе на большой скорости пролетает светящийся объект, напоминающий комету, который оставляет за собой длинный след. На фотографиях, которые сделали очевидцы, также заметно, что небесное тело сгорает в плотных слоях атмосферы, постепенно разваливаясь на части.
При этом некоторые пользователи выдвинули версию, что это мог быть обломок метеорита или часть космического спутника.
Meteor Shower over New Zealand #meteor #Satellite #meteornz @NewshubNZ @1NewsNZ @NewshubBreaking @NewshubFeatures @nzherald pic.twitter.com/air7LyqjlO— MBH Films (@MBHFilms) 5 января 2019 г.
Meteor Shower over New Zealand, shot at the end of Hahei beach in the Coromandel (absolutely in awe) @NewshubBreaking @NewshubNZ @nzherald #meteor #meteornz #meteorshower #meteornewzealand #onenews #newshub #onenewsnow #nzherald #newzealand pic.twitter.com/rRl9t2OKlV— MBH Films (@MBHFilms) 5 января 2019 г.