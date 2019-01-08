В небе над Новой Зеландией пролетел загадочный объект

Жители Новой Зеландии стали свидетелями полета загадочного светящегося объекта, соответствующие фото и видео размещены в социальных сетях.

Огненный шар был замечен в небе над полуостровом Коромандель на севере страны вечером 5 января.

На кадрах можно увидеть, как в небе на большой скорости пролетает светящийся объект, напоминающий комету, который оставляет за собой длинный след. На фотографиях, которые сделали очевидцы, также заметно, что небесное тело сгорает в плотных слоях атмосферы, постепенно разваливаясь на части.

При этом некоторые пользователи выдвинули версию, что это мог быть обломок метеорита или часть космического спутника.