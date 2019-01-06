Латиноамериканские ученые обсудят легализацию марихуаны в медицинских целях

Аргентины, Колумбии, Мексики, Ученые из Бразилии Чили и ряда других стран намерены предложить правительствам использовать каннабис в медицинских целях, на следующей неделе они встретятся в Лиме , чтобы подписать обращение к властям, сообщает перуанский портал El Comercio.

Встреча пройдет 10-11 января.

Это первая попытка обменяться опытом, стандартами среди учёных из Латинской Америки и других стран, которые исследуют использование каннабиса в медицинских процедурах, отмечает издание. Во время встречи будет подписана декларация о клиническом применении каннабиса. Этот документ будет направлен правительствам для рассмотрения.

В октябре 2017 года конгресс Перу принял закон о легализации медицинской марихуаны. Уругвай первой страной в мире легализовал этот наркотик еще в 2013 году, в стране она продается в аптеках. На 1 января 2018 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли несколько штатов США.

В России марихуана считается наркотиком, ее незаконные приобретение, хранение, перевозка подпадают под действие статьи 228 УК РФ.