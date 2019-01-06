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Латиноамериканские ученые обсудят легализацию марихуаны в медицинских целях 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ученые из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Чили и ряда других стран намерены предложить правительствам использовать каннабис в медицинских целях, на следующей неделе они встретятся в Лиме, чтобы подписать обращение к властям, сообщает перуанский портал El Comercio.
Встреча пройдет 10-11 января.
Это первая попытка обменяться опытом, стандартами среди учёных из Латинской Америки и других стран, которые исследуют использование каннабиса в медицинских процедурах, отмечает издание. Во время встречи будет подписана декларация о клиническом применении каннабиса. Этот документ будет направлен правительствам для рассмотрения.
В октябре 2017 года конгресс Перу принял закон о легализации медицинской марихуаны. Уругвай первой страной в мире легализовал этот наркотик еще в 2013 году, в стране она продается в аптеках. На 1 января 2018 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли несколько штатов США.
В России марихуана считается наркотиком, ее незаконные приобретение, хранение, перевозка подпадают под действие статьи 228 УК РФ.
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Комментарии
Наука , Аргентина , Бразилия , Колумбия , Лима , Мексика , Чили
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