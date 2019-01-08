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Холодная вода в глубине Тихого океана сдерживает глобальное потепление 

Индикатор + ещё 2 8 часов назад
Фото: Tony Webster/Flickr
Несмотря на тенденцию к потеплению климата, воды в глубинах Тихого океана отстают от нее на несколько сотен лет. Пока приповерхностные слои отвечают на потепление, глубины океана могут продолжать охлаждаться. Об этом сообщает статья в Science.
Вода, находящаяся сейчас на дне Тихого океана, была на поверхности еще до начала Малого ледникового периода, в IX-XII веках. Когда температура начала снижаться, она стала холоднее и плотнее, опустившись на дно. Но хотя похолодание уже миновала, модель ученых из Океанографического института в Вудс-Хоуле и Гарвардского университета предполагает, что глубинные слои могут продолжать охлаждаться.
«Климат изменяется на протяжении всей временной шкалы, — комментирует соавтор работы Питер Гюйберс, профессор планетологии и наук о земле из Гарвардского университета. — Хорошо изместны некоторые региональные последовательности потепления и похолодания, как Малый ледниковый период и Средневековый климатический оптимум. Нашей целью было разработать модель того, как внутренние характеристики океанов отвечают на изменения климата на поверхности».
Модель показала, что самые глубокие и изолированные слои океанской воды могут все еще охлаждаться. Однако любая симуляция по определению будет упрощением, поэтому ученые сравнили ее с данными наблюдений и измерений во время путешествия «Челленджера» — трехмачтового судна, отправившегося в экспедицию для исследования морского дна в 1872-1876 и совершившего около 5000 замеров температуры воды.
Скорректировав модель при помощи этих данных и сравнив их с современными измерениями, ученые уточнили глубину расположения холодных слоев — два километра и более. По мнению ученых, это означает, что эти слои компенсируют 30% тепла, поглощенного Мировым океаном в XX веке.
«Та доля тепла, нужного для приведения океана в равновесие с атмосферой, в которой растет содержание парниковых газов, оказалась в глубинах Тихого океана, — поясняет Гюйберс. — Эти результаты подталкивают нас к пониманию причин Малого ледникового периода и Средневекового климатического оптимума и помогают лучше разобраться в современных тенденциях потепления».
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Наука , Гарвардский университет
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