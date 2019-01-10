Dagens Nyheter (Швеция): как кошки разговаривают с людьми

Что кошка хочет сказать своим упорным мяуканьем? Почему она так мурлыкает? Отличаются ли звуки, издаваемые кошками из разных стран? Чтобы выяснить все это, шведские ученые запустили специальный лингвистический проект. И он уже дал первые результаты, которые будут интересны всем владельцам котов. Например, обнаружилось, что у кошек есть звуки, предназначенные только для людей.

Что кошка хочет сказать своим упорным мяуканьем? Почему она так мурлыкает? Отличаются ли звуки, издаваемые кошками из разных стран? Чтобы выяснить все это, ученые запустили специальный лингвистический проект.

Идея изучить звуки, которые издают кошки, родилась во время доклада, посвященного различию между мурлыканьем большого гепарда и маленькой домашней кошки.

«Можно ли в самом деле использовать методы, которые применяются для изучения человеческой речи, чтобы исследовать звуки, издаваемые животными? Как интересно!» — подумала я.

Сюсанне Шётц (Susanne Schötz), эксперт и преподаватель фонетики, была в числе публики, а доклад читал Роберт Эклунд (Robert Eklund), профессор кафедры языков и культуры Линчёпингского университета. И вот они вместе запустили проект по изучению кошачьих звуков.

В ходе рассчитанного на пять лет проекта ученые при помощи фонетических методов, разработанных для людей, должны были изучить, как кошки с помощью своих разнообразных звуков общаются с людьми.

По мнению Сюсанне Шётц, котята мяукают, когда хотят привлечь внимание матери, но чаще всего с возрастом они перестают это делать, если только не попадают к человеку — тогда они продолжают использовать мяуканье, когда хотят добиться внимания хозяина или товарища.

«Я думаю, что у каждой кошки и семьи, в которой она живет, со временем появляется что-то общее, чуть ли не некий уникальный язык со множеством нюансов, и обе стороны учатся понимать его. Я думаю, кошки могут усваивать новые нюансы языка», — говорит Сюсанне Шётц.

Она утверждает, что кошки пробуют разные подходы. Если мяуканье одного типа не срабатывает, они создают другой. Когда кошка находит какое-то особое мяуканье, которое срабатывает, если она просит, например, еды или почистить лоток, она продолжает его использовать.

Чтобы узнать больше о том, как происходит коммуникация между кошкой и человеком, ученые к настоящему моменту записали звуки, издаваемые примерно 70 кошками. Сейчас они разбирают записи и делят их на разные категории: мяуканье, урчание, мурлыканье, воркование, рычание и завывание.

Затем ученые используют научные фонетические методы, чтобы получше изучить эти звуки. На видео они наблюдают, как кошки артикулируют, как они открывают и закрывают рот, когда издают звуки. Ученые выделяют отличительные акустические признаки этих звуков с помощью компьютерных программ, которые анализируют человеческую речь. Программу модифицировали так, чтобы ее можно было использовать и для анализа кошачьих звуков.

«Мы концентрируем основное внимание на мелодике и интонации. Тут мы обнаружили очень много вариаций, которые, по нашему мнению, могут быть связаны с настроением кота и, вероятно, с ситуациями, в которых кот использует эти звуки для общения с людьми».

«Мы провели немало предварительных исследований, которые, например, показали, что мяуканье кота отличается в стрессовых и пугающих ситуациях, когда он, скажем, едет в переноске к ветеринару, от звуков, которые он издает дома на кухне в ожидании завтрака».

Еще до запуска этого научного проекта Сюсанне Шётц начала заниматься кошачьими исследованиями в свободное время. У нее самой пять кошек.

Будучи фонетистом, она участвовала во многих научно-исследовательских проектах, посвященных шведским диалектам: тому, как они артикулируются, как варьируется их мелодика, как используются гласные.

«Если у вас есть кошки, как у меня, и при этом на работе вы целый день вслушиваетесь в тонкие нюансы человеческой речи, легко и к кошачьим звукам начать прислушиваться точно так же».

Она слушала издаваемые котами милые звуки, похожие на воркование, когда они сидели на окне и смотрели на птиц, а также более агрессивные звуки, когда они от чего-то защищались.

«Когда весной у нас случались порой битвы за территорию с котами, живущими по соседству, я выходила с видеокамерой и записывала их ворчание и завывания», — рассказывает она.

Сюсанне Шётц сделала несколько научно-популярных докладов о своем маленьком кошачьем проекте и увидела, что многих он очень заинтересовал. Через какое-то время ученые получили финансирование и смогли официально начать исследование, которым занимались параллельно с другой работой.

Запись кошачьих звуков дали прослушать 30 участникам — как котовладельцам, так и прочим — и поразительно часто людям удавалось определить, где находится кот, у себя на кухне или у ветеринара.

«Даже те, у кого нет своего кота, давали правильный ответ слишком часто, чтобы это можно было назвать простой случайностью».

На следующем этапе нужно будет измерить частоты основного тона кошачьей «речи» и связать их с различными ситуациями и настроениями животного. Так ученые поймут, как варьируется мелодика.

«Если все обстоит действительно так, как свидетельствуют наши предварительные исследования, то мы сделали шаг вперед к лучшему пониманию наших кошек».

«Дагенс нюхетер»: Чего вы надеетесь добиться с помощью этого исследования?

Сюсанне Шётц: Когда мы закончим работу, кто угодно сможет зайти на страницу нашего проекта и послушать кошачьи звуки. Таким образом, возможно, кому-то будет немного легче понять, что ему хочет сказать его кот каким-нибудь своим особым мяуканьем.

Также она говорит о том, что это исследование может быть полезным в сфере ухода за пожилыми людьми, где в последние годы кошкам придают большое значение. А в ветеринарных клиниках, возможно, будут лучше определять, значит ли кошачье мяуканье, что у кошки что-то болит.

Сейчас ученые пытаются решить одну маленькую проблему: звуки, издаваемые разными кошками, могут очень отличаться друг от друга. Точно так же, как и у людей, у кошек разные голоса. Голос кошки зависит от возраста, пола и размера животного, а еще у них так же, как у нас, разные характеры.

«Мы ведь не можем спросить наших животных, что они хотят сказать своими разными звуками, так что приходится прибегать к другим научным методам и строить обоснованные догадки», — объясняет Сюсанне Шётц.

Ученые заметили, что на тембре голоса животного и отчасти на его мелодике очень сказывается характер, однако есть и общие тенденции, которые справедливы для большинства кошек.

«Большинство мяукают и могут ворковать и дружелюбно мурлыкать», — говорит Сюсанне и демонстрирует нам эти разные звуки.

Насколько часто кошки мяукают, очень зависит от конкретного животного, говорит Сюсанне.

«Некоторые коты более экстравертны, общительны и социальны, они хотят быть с человеком. Другие более замкнуты, возможно, стеснительны и пугливы. Но мы также заметили, что все во многом зависит от того, сколько хозяева разговаривают со своими котами».

Параллельно с записью издаваемых кошками звуков ученые расспрашивали их хозяев, как часто те общаются со своими питомцами и насколько активно кошки коммуницируют с помощью звуков.

«Мы сделали вывод, что чем больше вы разговариваете с котом, тем больше кот будет разговаривать с вами».

Сюсанне Шётц подчеркивает, что в общем и целом ученые в контексте звукового общения больше изучили не кошек, а собак, не говоря уже о птицах.

«Мы надеемся собрать побольше знаний о кошках. Поскольку мы лингвисты, а не биологи, наше исследование проходит под другим углом. Ведь мы используем те же методы, что и для изучения человеческого языка. Мы смотрим на артикуляцию — как коты двигают ртом, когда мяукают, завывают или шипят».

Она подчеркивает, что ученые, конечно, четко понимают, что у кошек нет речи в том понимании, что у человека.

«Но у них есть язык, голосовые связки и губы — так же как у нас. У них есть челюсть, которую они могут поднимать и опускать. Они формируют свои звуки примерно так же, как мы формируем речь».

— А что такое на самом деле эти отдельные воркующие звуки?

— Мы обнаружили, что это очень частотный звук, они его издают чуть ли не чаще, чем само мурлыканье — а ведь мурлыкать кошки могут и когда они голодны или переживают стресс. Часто отдельные взмуркивания работают как приветствие, но только между друзьями. Также эти звуки могут выражать благодарность, если кот получил что-то хорошее от хозяина или товарища.

— Чем отличается отдельное взмуркивание от продолжительного мурлыканья?

— Есть большая разница как чисто лингвистически, так и фонетически. Мурлыканье уникально тем, что кошки могут мурлыкать как на вдохе, так и на выдохе, и потому мурлыканье может продолжаться очень долго. Отдельное взмуркивание — это такое короткое «мрррк», после чего воздух заканчивается.

Кроме того, громкость звучания у продолжительного мурлыканья гораздо ниже, чем у отдельного «мурка": между 20 и 30 Гц и ниже. Это где-то на границе восприятия человеческого уха.

Классическое мурлыканье, по словам Сюсанне Шётц, возникает, когда кот спокойно лежит и отдыхает, довольный собой и окружающим миром.

»Голодный кот может примешивать в мурлыканье отдельные взмуркивания и даже мяуканье, и тогда оно становится громче, — говорит она и изображает звуки. — Тогда у мурлыканья совсем другая интенсивность».

«Эта способность нюансировать звуки и смешивать одни звуки с другими очень распространена, и порой для нас это связано с некоторыми затруднениями, нам трудно разделять звуки по категориям»,

Такое большое разнообразие звуков свидетельствует также о том, что кошки достаточно сложным способом выражают свои намерения, желания, потребности, настроение, считает Сюсанне Шётц.

Дальше в рамках проекта ученые собираются выяснить, влияют ли на издаваемые кошками звуки человеческие диалекты. Для этого они записывают звуки кошек в разных частях Швеции: Стокгольме, Эстергётланде и Сконе.

Научно-исследовательский проект

«Мелодика в коммуникации между человеком и кошкой» — рассчитанный на пять лет научно-исследовательский проект, которым ученые занимаются по совместительству в Лундском университете.

В проекте принимают участие Сюсанне Шётц, доцент кафедры фонетики Лундского университета, Роберт Эклунд, профессор кафедры языков и культуры в университете Линчёпинга, и Йоост ван де Вейер (Joost van de Weijer), доцент кафедры общего языкознания Лундского университета.

Проект финансируется при поддержке Фонда памяти Маркуса и Амалии Валленбергов.

Различные звуки, издаваемые домашними кошками

Мурлыканье — слабый продолжительный звук на очень низких частотах. Кошки мурлыкают не только когда довольны, но и когда голодны или в стрессе.

Отдельное взмуркивание — часто довольно короткий, носовой, мягкий и слабый звук. В первую очередь используется в атмосфере дружелюбия.

Мяуканье по большей части предназначено для нас, людей. Используется во множестве разных ситуаций и делится на разные подкатегории, которые могут смешиваться между собой (например, мяуканье с элементами мурлыканья, завывающее мяуканье, ноющее мяуканье, мяуканье с ворчанием).

Завывание — продолжительный звучный предостерегающий звук то с нисходящей, то с восходящей интонацией, который обычно повторяется, постепенно наращивая интенсивность.

Ворчание — обычно очень низкий приглушенный и продолжительный звук с участием связок. Обычно обозначает опасность или применяется, чтобы отпугнуть противника.

Шипение и плевание — предостерегающие и отпугивающие звуки, производимые напряженным открытым ртом с поднятой верхней губой и оскаленными зубами.

Вопли и крики — короткие, высокие и громкие звуки, часто сиплые или хриплые, состоящие лишь из гласных. Используются в физических схватках или в качестве последнего предупреждения.

Воркование и щелканье возникают, когда кошки видят добычу. Короткие звуки без использования голосовых связок. Воркование напоминает щебет птиц или попискивание грызунов — возможно, это имитация звуков добычи.

Dagens Nyheter, Швеция