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В Мексике нашли храм древнего бога ацтеков 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Mir24.tv / Автор не известен
Мексиканские археологи обнаружили первый храм Шипе-Тотека, бога плодородия и войны. Ему был посвящен обряд сдирания кожи с пленников. Об этом сообщили представители Национального института антропологии и истории.
Руины культового сооружения нашли в районе города Теукан. У строения пирамидальное основание, к югу и к северу от него находятся два жертвенных алтаря. Ученые считают, что храм использовался приблизительно между 1000 и 1260 годами. Шипе-Тотеку поклонялись народы, которые жили в центре и на западе современной Мексики, а также в районе Мексиканского залива. Бог отвечал сразу за несколько важных сфер: сельское хозяйство, смена сезонов года, круговорот жизни и смерти, войну, воспаления и болезни органов зрения.
По словам исследователей, Шипе-Тотека называли «господином с ободранной кожей». Ее бог лишился по собственному желанию. Своей кожей он хотел накормить голодающих людей. Именно с этим и были связаны обряды поклонения — в дни весеннего равноденствия жрецы сдирали кожу с пленников, а затем некоторое время носили ее. Затем их кожи сжигались у подножия алтарей.
При раскопках нашли три каменные скульптуры Шипе-Тотека: два огромных черепа весом около 200 кг и туловище.
Напомним, почти год назад при раскопках на юге Мехико археологи обнаружили древнее захоронение. Его возраст — почти 2,5 тыс. лет. Археологи нашли останки 12 человек, некоторых удалось идентифицировать.
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Наука , Мексика
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