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Уфолог из Тайваня нашел доказательство существования инопланетян 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг, изучая приложение, позволяющее просматривать космическое пространство, окружающее Землю, заметил огромную "базу инопланетян", сообщает Express.
© Google Sky
В своем блоге Скотт Уоринг написал, что этой не широко известной особенностью приложения является то, что оно позволяет видеть не только звезды, но и некоторые странные объекты, например, недавно обнаруженная "база пришельцев".
"Размеры базы указывают на то, что она больше Земли. Это доказательство того, что инопланетяне не только существуют во вселенной, но и настолько продвинуты, чтобы могут строить корабли огромных размеров, — пишет уфолог.
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Наука , Наука и техника , Google
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