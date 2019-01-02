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Путин поручил найти применение результатам научных исследований за 2013-2018 годы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) к началу декабря нынешнего года проанализировать результаты научных исследований, проведенных в 2013-2018 годах на бюджетные средства, на предмет практического применения. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшегося 27 ноября 2018 года.
"Федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук": осуществить экспертизу результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, проведенных в 2013-2018 годах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на предмет их практического применения", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно списку поручений, РАН также предстоит проанализировать ожидаемые результаты научных проектов, входящих в программу фундаментальных исследований академии на 2013-2020 годы, на предмет соответствия приоритетам научно-технологического развития РФ. По итогам должны быть представлены предложения о необходимых изменениях в академическую программу.
Также РАН во взаимодействии с правительством РФ должна к 1 марта подготовить предложения "о создании современной цифровой инфраструктуры для хранения и анализа научно— технической информации, а также для обмена такой информацией". Кроме того, кабмину и академии поручается до 1 декабря принять дополнительные меры, направленные на обеспечение открытости научных организаций и доступности данных, а также на популяризацию науки.
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Наука , Наука и техника , Владимир Путин , РАН , Правительство РФ
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