Путин поручил найти применение результатам научных исследований за 2013-2018 годы

Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) к началу декабря нынешнего года проанализировать результаты научных исследований, проведенных в 2013-2018 годах на бюджетные средства, на предмет практического применения. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшегося 27 ноября 2018 года.

"Федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук": осуществить экспертизу результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, проведенных в 2013-2018 годах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на предмет их практического применения", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно списку поручений, РАН также предстоит проанализировать ожидаемые результаты научных проектов, входящих в программу фундаментальных исследований академии на 2013-2020 годы, на предмет соответствия приоритетам научно-технологического развития РФ. По итогам должны быть представлены предложения о необходимых изменениях в академическую программу.