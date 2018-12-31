В Китае определили лучшее средство от похмелья 

Китайские ученые выяснили, какое средство от похмелья является самым эффективным. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на научных сотрудников Университета Сунь Ятсена.
По их словам, речь идет о газированной воде с лимоном. Она может снизить концентрацию ацетальдегида, содержание которого в человеческом организме увеличивается после потребления алкоголя.
Уточняется, что газировка ускоряет выделение фермента, который способствует усвоению, расщеплению и выводу из организма побочных продуктов алкоголя.
Ранее ученые из университета Сассекса выяснили, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма.