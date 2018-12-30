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В Огайо снова заметили странный треугольный НЛО 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В американском штате Огайо в районе военной базы очевидец заметил и заснял на видео треугольный НЛО, сообщает Express.
Один из американских уфологов-любителей опубликовал в социальной сети видео со странным объектом, а также написал, что "по словам парня, который это снимал, НЛО облетел окрестности минимум три раза".
Также очевидец рассказал, что объект выглядел как некий треугольник, который очень сложно рассмотреть из-за излучаемого им света.
Как пишет издание, в последнее время в Огайо наблюдается рост случаев наблюдения подобных НЛО, что вызывает повышенный интерес среди поклонников теорий заговоров — они связывают это с инопланетным вторжением или сверхсекретными военными экспериментами.
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