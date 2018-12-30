В Огайо снова заметили странный треугольный НЛО

В американском штате Огайо в районе военной базы очевидец заметил и заснял на видео треугольный НЛО, сообщает Express.

Один из американских уфологов-любителей опубликовал в социальной сети видео со странным объектом, а также написал, что "по словам парня, который это снимал, НЛО облетел окрестности минимум три раза".

Также очевидец рассказал, что объект выглядел как некий треугольник, который очень сложно рассмотреть из-за излучаемого им света.

Как пишет издание, в последнее время в Огайо наблюдается рост случаев наблюдения подобных НЛО, что вызывает повышенный интерес среди поклонников теорий заговоров — они связывают это с инопланетным вторжением или сверхсекретными военными экспериментами.