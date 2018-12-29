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Мыши могут стать первыми «пассажирами» российского лунного корабля 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН предложил отправить мышей на борту нового космического корабля "Федерация" во время его первого беспилотного полета к Луне, сообщил журналистам директор Института Олег Орлов.
"Мы официально выдвинули предложение в рамках разработки сверхтяжелого носителя, где предполагается полет к Луне макета пилотируемого космического аппарата. Мы предложили макет организовать как биологический спутник для того, чтобы в условиях реального полета вокруг Луны по тому сценарию, который будет заложен для пилотируемых полетов, провести упреждающие исследования на биологических объектах, получить биологическую верификацию", — сказал Орлов.
"Если появится возможность использовать перспективный транспортный пилотируемый корабль во время его беспилотных полетов, мы будем ставить туда мышей", — уточнил заместитель директора ИМБП Владимир Сычев.
По его словам, мышей будут использовать именно потому, что их поведение и реакция на космические условия уже хорошо изучена. Их отправляли на возвращаемом аппарате "Бион-М1". В 2023 году планируется запуск второго биоспутника "Бион-М2".
"Для того чтобы получить достоверные результаты, нужно проводить очень много однотипных экспериментов", — добавил Сычев.
Корабль "Федерация" создается в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Согласно последней информации, опубликованной на сайте госзакупок, первый его беспилотный полет должен состояться до 1 апреля 2023 года, а до 1 апреля 2025 года он должен полететь к МКС с экипажем.
Предполагается, что именно "Федерация" станет российским лунным кораблем. Пилотируемые полеты к Луне Россия планирует начать в районе 2030 года.
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Наука , Наука и техника , Олег Орлов , Владимир Сычев , РАН , РКК Энергия
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