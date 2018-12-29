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Ученые рассказали подробности российской программы по исследованию Луны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Роскосмос/Сергей Рязанский
Российские ученые хотят исследовать не только лунный грунт, но и лунную пыль, соответствующая заявка уже подана создателям аппарата "Луна-Грунт" (Луна-28), сообщил журналистам заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.
"Поэтому, когда будет аппарат "Луна-Грунт", в нашей заявке мы дали не просто грунт доставить, а доставить пыль. Чтобы исследовать ее структуру, химический состав. И вообще понять, насколько она может быть опасна", — сказал Сычев.
Он отметил, что исследовать лунную пыль нужно из-за её чрезвычайной опасности для человека.
"На самом деле, ситуация, я бы сказал, даже не с грунтом, а пылью, не очень простая. Пыль имеет структуру "ёжика", который если попадает в легкие, не будет выводиться. Это очень опасно. Лунную пыль надо исследовать с точки зрения безопасности", — добавил Сычев.
"Луна-28" — часть российской программы по исследованию Луны. Отправка станции к спутнику Земли планируется после 2025 года. До неё будут отправлены "Луна-25" (посадочный аппарат в 2021 году), орбитальный аппарат "Луна-26" в 2022 году и посадочного аппарата "Луна-27" в 2023 году.
Последний раз отечественная станция запускалась к Луне в 1976 году. Это была советская "Луна-24".
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Наука , Наука и техника , Владимир Сычев , РАН
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