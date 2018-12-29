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Специалисты рассказали, как рыбы дышат зимой 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты приступили к насыщению кислородом московских прудов и озер, это поможет их фауне пережить зиму, сообщается на официальном сайте мэра города.
"В столице началась аэрация водоемов, которые обслуживает ГУП "Мосводосток". Специалисты уже пробурили лунки более чем на 200 прудах и озерах. Среди них Патриаршие и Новодевичьи пруды, пруды Садки и Серебряно-Виноградный, а также Круглый пруд в Измайловском парке культуры и отдыха. Благодаря отверстиям на ледяной глади вода насыщается кислородом. Он необходим зимой рыбе, моллюскам и ракообразным, которые обитают подо льдом. Кроме того, циркуляция воздуха способствует испарению вредных веществ", — говорится в сообщении.
Как отмечается, процедура насыщения воды кислородом проводится зимой регулярно, она необходима для поддержания экосистемы водоема.
"Обязательное условие — толщина льда должна быть не меньше 12 сантиметров. В основном аэрация проводится на непроточных водоемах, проточные реже в ней нуждаются, так как полностью они не замерзают", — приводится комментарий пресс-службу ГУП "Мосводосток".
Отмечается, что этой зимой столичные спасатели впервые опробуют на городских водоемах портативные устройства для быстрого измерения толщины льда — эхоледомеры.
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