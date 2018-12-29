Только без паники! К чему ученые готовят человечество

Наступающий год принесет новые резонансные открытия в области генетики, изучения космоса и археологии. Внимание всего мира направлено на Китай , который успешно продолжает лунную программу и проводит дерзкие эксперименты по созданию генно-модифицированных детей. За какими учеными и проектами стоит следить в 2019 году — в материале РИА Новости

Близнецов отредактировали

Мировое научное сообщество будет ужесточать этические нормы, чтобы не допускать бесконтрольного редактирования геномов человека. Такое решение созрело после шокирующего заявления китайского ученого Хэ Цзянькуя о рождении двух девочек, чьи ДНК были отредактированы, чтобы избавить их от риска заражения ВИЧ.

Ученые также проверят, не повлекло ли вмешательство в ДНК детей нежелательных побочных эффектов.

По словам Хэ Цзянькуя, геном отредактирован на самой ранней стадии формирования эмбриона с помощью метода CRISPR-cas9. Изначально его открыли у бактерий и модифицировали для использования у многоклеточных. Метод позволяет включить, выключить, вырезать или вставить какой-то ген в ДНК любого животного, включая человека.

CRISPR-cas9 дал надежду избавить человечество от тяжелых наследственных болезней.

Возвращение на Луну

В самом начале января впервые в истории на обратную сторону Луны совершит посадку китайский ровер "Чанъэ-4". Он обследует поверхность в районе кратера Карман, расположенного в бассейна Южный полюс — Эйткен, проведет астрофизические и биологические эксперименты.

В том же году Китай отправит к Луне давно запланированную миссию "Чанъэ-5" с луноходом и буровой установкой. Поставленная инженерами задача — отобрать колонку лунного реголита и доставить на Землю.

Сейчас только у Китая есть полноценная лунная программа, результатом которой стали пять работающих на поверхности и орбите спутника аппаратов.

В начале будущего года запланирована доставка на Луну первого частного робота — Beresheet. Его разработали в Израиле для участия в конкурсе Google Lunar X PRIZE. Посадочный модуль в составе аппарата SpaceIL отправится на ракете Falcon-9.

Триумф Менделеева

Решением ЮНЕСКО 2019 год объявлен международным Годом периодической таблицы Менделеева. Ей исполняется 150 лет.

Русский ученый Дмитрий Менделеев систематизировал элементы атомной массы и представил первые варианты таблицы в 1869 году. Это позволило химикам предсказывать новые элементы и их свойства. Достижение признано научным сообществом как одно из величайших в истории человечества.

В честь юбилея по всему миру запланировано множество научных и просветительских событий. В сентябре в Санкт-Петербурге пройдет одно из ключевых мероприятий — XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.

Карта мироздания

Российскую научную обсерваторию "Спектр-РГ", разработанную совместно с германскими специалистами, запустят на орбиту в апреле 2019 года. Это уникальный исследовательский комплекс, рассчитанный на изучение космических объектов в рентгеновском и гамма-диапазонах.

"Спектр-РГ" отправится в окрестности точки Лагранжа L2, расположенной за орбитой Луны на расстоянии полутора миллионов километров от нас. С его помощью ученые намерены создать детальную карту Вселенной, ответить на вопросы об эволюции галактик.

Ключи от науки, где деньги лежат

На финишную прямую выйдет движение Open Access, провозглашающее свободный доступ к научной информации. Институты и фонды массово готовятся положить конец платной модели распространения научной периодики. Для этой цели они разработали общеевропейскую инициативу под названием "План S".

О серьезности намерений говорит тот факт, что на днях научное общество Макса Планка в Германии разорвало договор с издательством научной периодики Elsevier. Ранее подписки лишились институты и вузы Швеции, всего около трехсот организаций.

В свою очередь, крупные издательства преследуют ресурсы с открытым доступом к информации. В ноябре 2018 года по иску Elsevier суд в России принял решение заблокировать Sci-Hub — самый популярный в мире источник "пиратских" научных публикаций, созданный Александрой Элбакян. Ранее аналогичное решение принял суд в США по иску компании Springer.

На пути к новой физике стало тесно

В марте 2019 года правительство Японии даст ответ, будет ли оно поддерживать на территории страны строительство 50-километрового электрон-позитронного Международного линейного коллайдера (ILC). Бюджет проекта — порядка семи миллиардов долларов США.

В мае 2019 года в ЦЕРН обнародуют концепцию (физобоснование) Будущего циклического коллайдера (FCC), созданную взамен БАК. Физики предлагают построить на территории Швейцарии и Франции тоннель размером сто километров и расположить там три ускорителя для столкновения встречных пучков: электрон-позитронный, протонный и электрон-ионный.

Обе установки предназначены для детального исследования бозона Хиггса и поиска новой физики. Их прямой конкурент — Кольцевой электрон-позитронный коллайдер в Китае. Его проект опубликован в этом году.

Непотопляемые

В сентябре Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) опубликует окончательную версию специального доклада, посвященного океанам и криосфере — мерзлой оболочке Земли. Что им грозит, если нагревание атмосферы продолжится? Ответ будет содержаться в документе.

Доклад готовят по заказу участников Парижского соглашения. Будет ли Россия его ратифицировать, станет ясно также в 2019 году.

Европейцы запутались

В будущем году ожидаются новые открытия палеогенетиков, изучающих происхождение доисторических народов Евразии. На кону — концепция о прародине славян и современных народов, населяющих Европу.

Три года назад ученые, обработав большой археологический материал, собранный на обширной территории от монгольских степей до Западной Европы, доказали, что современные европейские народы произошли от далеких предков, обитавших в Причерноморских и Каспийских степях пять тысяч лет назад. Об этом свидетельствует анализ ДНК, выделенной из останков в древних погребениях.

В последнее время, постепенно обрабатывая археологические данные, генетики совершили ряд открытий. Они выяснили, что степные народы заселяли Европу в несколько этапов в течение примерно тысячи лет, скифы не принадлежали к числу индоевропейских народов, а чума пришла в Европу еще в каменном веке.

В поисках неизвестной

Не исключено, что уже в наступающем году астрономы обнаружат загадочную планету "икс" на окраине Солнечной системы. Два года назад планетологи Майкл Браун и Константин Батыгин вычислили ее положение на небе с большой точностью и теперь пытаются найти ее с помощью телескопа "Субару" на Гавайских островах.

Гипотетическая планета должна быть в несколько раз больше Земли. Если ее найдут, она станет девятой по счету в Солнечной системе и пятой среди планет-гигантов.