Кость мамонта разобрали на жиры и белки

Почти двести считающихся хрупкими соединений пережили десятки тысяч лет в вечной мерзлоте

Ученые из Сколтеха и МФТИ провели анализ белков и жиров, сохранившихся в кости мамонта, обнаруженной на реке Яна в Сибири. Удалось найти более полутора сотен тех и других, показав принципиальную возможность исследования мамонтов таким необычным образом. В перспективе это позволит выяснить как именно данный вид адаптировался к холодному климату палеотундры, как питался и чем болел.

Не так давно мамонтов начали изучать, исследуя молекулы их ДНК, сохранившиеся в их останках. Это позволяет разобраться с их генами и тем, что под их управлением в организме синтезируется: белками и жирами, липидами, из которых состоят многие важные ткани организма, включая те, что отвечают за холодовую адаптацию и накопление энергии.

В данном случае ученые анализировали материал, полученный из кости мамонта. Внутри нее белки и особенно склонные к окислению и разрушению липиды могут сохраняться дольше обычного. Проанализировав состав жиров и белков из кости c помощью жидкостной хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией, исследователи смогли идентифицировать 98 белков и 73 липида. Изучение последних может дать информацию о пищевых особенностях древних живых существ, переносимых ими заболеваниях или даже о развитости их нервной системы.

Результаты сравнили с анализами материала из костей современного африканского слона. Многие белки были типичными для большинства млекопитающих — например, коллаген костей, альбумин, люмикан, остеоглицин, альфа-2-HS-гликопротеин, регулирующих различные процессы в организме. Авторы работы полагают, что многие липиды в анализируемом образце все же не сохранились. Так, им удалось обнаружить только триглицериды, но ни фосфатидилхолины, ни сфингомиелины обнаружены не были.

По белкам можно также судить и о заболеваниях, поэтому исследователи надеются, что их данные позволят понять, чем болели и древние животные, и предки людей — к их костям также может применяться новая методика поиска белков и жиров.

Кроме того, по составу жиров и белков мамонта можно понять, как именно он адаптировался к климату того времени, поскольку условия мамонта и африканского слона коренным образом различались. Разобравшись в них, будет проще выяснить, как именно древним родственникам современного слона удалось так хорошо адаптироваться к условиям палеотундры.