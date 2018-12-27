Новую фигуру из эмбрионов нашли в мыльной пене

Физики обнаружили, что мыльная пена образует полости в виде геометрической фигуры под названием скутоид. Этот термин был предложен для именования тканей особой формы, впервые найденных у человеческих эмбрионов в этом году. Результаты опубликованы в журнале Philosophical Magazine Letters.

В июле 2018 года в журнале Nature Communications вышла статья, в которой ученые обнаружили новую геометрическую форму в изогнутых эпителиальных тканях человеческих эмбрионов. Она напоминает слегка неровную призму с усеченной вершиной. Количество граней на одной стороне фигуры на одну больше, чем на другой. Скутоидами такие формы назвали потому, что они напоминают пластинку треугольной формы на спине некоторых насекомых, которая называется scutellum. Тогда авторы предположили, что такие фигуры возникают только в биологических образованиях.

В новой работе два физика из Великобритании и Ирландии решили найти скутоиды в неживой природе, на что их натолкнуло наблюдение пены от морских волн и в бокалах с пивом. Они решили провести эксперимент с раствором хорошо пенящейся жидкости для мытья посуды, а получающиеся пузыри помещали между двумя концентрическими цилиндрами, получая имитацию изогнутой ткани эмбрионов. В результате им удалось найти скутоиды. Дополнительное моделирование на компьютере также показало, что скутоиды могут быть наиболее выгодной с точки зрения энергии формой ячеек в пене, что является основным критерием их образования.

Авторы считают, что их открытие позволит улучшить методы получения искусственных органов. «Теперь мы сможем получить новые указания на тип клеточных структур, которые можно формировать во время роста искусственных органов, — говорит один из авторов работы Стефан Хатцлер из Тринити-колледжа в Дублине. — Для предсказания типа структур нам только необходимо знать радиус кривизны и размер клеток».