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В России объяснили, как обрушить суперцунами на США 

Рамблер + ещё 1 11 часов назад
Термоядерный взрыв вулкана Снайфедльсйекюдль способен развернуть Гольфстрим и вызвать суперцунами, которое обрушится на Восточное побережье США. Об этом гласит статья в «Военно-промышленном курьере».
Ее автор, Чоро Тукембаев, пишет, что на исландском вулкане берет начало природный канал, называемый также океаническим волноводом за то, что рельеф дна располагает к переносу цунами.
«Прорыв радиальной дайки вулкана с помощью термоядерного заряда обрушит юго-западный склон с ледником в океан», — уверен он.
В результате возникнет оползень, который вызовет суперцунами в юго-западном направлении — направлении Восточного побережья США.
Напор воды развернет Гольфстрим вспять, цунами перекроет залив Святого Лаврентия стеной в 100 метров на десятки часов, а если для подрыва Снайфедльсйекюдля будет использована разрабатываемая в России беспилотная атомная подлодка «Статус-6» («Посейдон»), ситуацию в США усугубит еще и радиоактивная вода.
«Бункеры от нее не спасут», — предупредил Тукембаев.
Комментарии485
Наука , Видео , Наука и техника , США
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