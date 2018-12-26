В России объяснили, как обрушить суперцунами на США

Термоядерный взрыв вулкана Снайфедльсйекюдль способен развернуть Гольфстрим и вызвать суперцунами, которое обрушится на Восточное побережье США . Об этом гласит статья в «Военно-промышленном курьере».

Ее автор, Чоро Тукембаев, пишет, что на исландском вулкане берет начало природный канал, называемый также океаническим волноводом за то, что рельеф дна располагает к переносу цунами.

«Прорыв радиальной дайки вулкана с помощью термоядерного заряда обрушит юго-западный склон с ледником в океан», — уверен он.

В результате возникнет оползень, который вызовет суперцунами в юго-западном направлении — направлении Восточного побережья США.

Напор воды развернет Гольфстрим вспять, цунами перекроет залив Святого Лаврентия стеной в 100 метров на десятки часов, а если для подрыва Снайфедльсйекюдля будет использована разрабатываемая в России беспилотная атомная подлодка «Статус-6» («Посейдон»), ситуацию в США усугубит еще и радиоактивная вода.