Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Politico: пингвины оказались в зоне риска из-за Brexit 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) может поставить под удар дальнейшие программы по сохранению видов пингвинов, пишет Politico.
Так, большое количество пингвинов находятся на британских заморских территориях. Британские группы по охране дикой природы "серьезно обеспокоены" будущим проектов по сохранению видов пингвинов, которые финансирует Европейский союз. Отмечает, что британское ведомство по окружающей среде не давало никаких твердых обязательств о том, что оно возместит поступаемые из ЕС деньги после 2020 года — после процесса Brexit. В таком случае последствия для исчезающих видов будут "плачевными", говорится в материале.
Королевское общество защиты птиц (RSPB) и неправительственная благотворительная организация "Фолклендз консервейшн" выразили обеспокоенность тем, что программы ЕС не будут заменены. В частности, на Фолклендских островах расположена треть мировой популяции пингвинов Генту и южных пингвинов Rockhopper, сообщил Эстер Бертрам из "Фолклендз консервейшн".
Так, продолжение финансирование от фонда LIFE гарантировано в рамках текущего единого "окна расходов" ЕС лишь до 2020 года, говорится в материале.
Газета.Ru: последние новости
Американские ученые нашли хипстеров среди дельфинов Медведев расширил санкции против Украины Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по спорным вопросам
Комментарии
Наука , Наука и техника , ЕС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расправа над чеченцами-геями и другие события дня32
Киселев объяснился за агрессию на телевидении69
Андреева выступила с критикой телевидения56
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ348
Россия ударила по военному сектору Украины534
Видео
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
00:29
В Дагестане обрушился мост
Происшествия
01:07
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Войска Армия
03:15
Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко
Политика В мире
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
01:40
Россия отказалась безосновательно доверять НАТО
Политика Армия
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
02:45
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение