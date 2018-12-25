Politico: пингвины оказались в зоне риска из-за Brexit

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) может поставить под удар дальнейшие программы по сохранению видов пингвинов, пишет Politico.

Так, большое количество пингвинов находятся на британских заморских территориях. Британские группы по охране дикой природы "серьезно обеспокоены" будущим проектов по сохранению видов пингвинов, которые финансирует Европейский союз. Отмечает, что британское ведомство по окружающей среде не давало никаких твердых обязательств о том, что оно возместит поступаемые из ЕС деньги после 2020 года — после процесса Brexit. В таком случае последствия для исчезающих видов будут "плачевными", говорится в материале.

Королевское общество защиты птиц (RSPB) и неправительственная благотворительная организация "Фолклендз консервейшн" выразили обеспокоенность тем, что программы ЕС не будут заменены. В частности, на Фолклендских островах расположена треть мировой популяции пингвинов Генту и южных пингвинов Rockhopper, сообщил Эстер Бертрам из "Фолклендз консервейшн".

Так, продолжение финансирование от фонда LIFE гарантировано в рамках текущего единого "окна расходов" ЕС лишь до 2020 года, говорится в материале.