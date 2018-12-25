Монгольские метеориты исследуют в Екатеринбурге

Уральские ученые начали исследование метеоритов, которые были обнаружены в пустыне Гоби этим летом. Находки доставили из Академии наук Монголии , в Екатеринбурге они будут находиться на протяжении года.

Представители УрФУ совместно с иностранными коллегами обнаружили два новых образца во время четвертой международной экспедиции. Как отметили исследователи, поездка была непростой — из-за многочисленных дождей в пустыне Гоби появилось много растительности, что несколько усложняло поиск.

Первый и самый крупный образец был обнаружен возле поселка Ноен на четвертый день — его вес составил 800 грамм. Как рассказала "РГ" доцент физико-технологического института УрФУ Евгения Петрова , этот метеорит наиболее старый из найденных — он пролежал в пустыне достаточно длительное время, и на нем успел появиться "пустынный загар". Второй метеорит, разбитый на несколько осколков весом от 100 до 300 граммов, был обнаружен в районе Шинжинст. Его собирали на протяжении недели. Ученые предположили, что он из класса хондритов: как пояснил доцент ФТИ Михаил Ларионов , это древние метеориты, образовавшиеся из газово-пылевого облака. Точную классификацию осколков можно будет установить только после анализа.

— Это свежее падение, ему, может быть, максимум год. Этот метеорит хондритный, он достаточно быстро выветривается. В местах скола оплавленной корочки внутренняя часть уже потемнела. То есть, если подождать, он еще сильнее выветрится и будет представлять меньше интереса для науки. Железо постепенно окислится, заменятся минералы, по трещинам пойдет ржавчина. Структура поменяется, — говорит Евгения Петрова.

Примечательно, что один из осколков был найден водителем Батыром. Как рассказала Евгения Петрова, местные жители принимали весьма активное участие в поисках. Несмотря на то, что в Монголии найдено не так много метеоритов (сейчас в международном бюллетене зафиксировано всего десять находок) в языке для этого есть специальное слово — "солир". Местные понимали, что хотят найти ученые, а потому всячески пытались им помочь. Одна из женщин даже показала образец, который демонстрировал магнитные свойства и, предположительно, был метеоритом. Однако, остаются сомнения — возможно находка окажется магнитной рудой.

Метеориты останутся в Екатеринбурге на год — этого времени достаточно, чтобы исследовать их. Как рассказал Михаил Ларионов, перед учеными сейчас стоит задача определить класс находок и подать заявку на их регистрацию в международный номенклатурный комитет.

— Я думаю, что где-то к маю мы со всеми определимся — определим тип, классифицируем их, зарегистрируем, ну а потом посмотрим — есть ли интересные для исследования, — говорит профессор УрФУ Виктор Гроховский. — Задача для регистрации — показать, что это за вещество и фактически открыть доступ исследователям со всего мира.

После того, как метеориты зарегистрируют, их вернут обратно в Монголию, где они, возможно, будут выставлены в одном из музеев.