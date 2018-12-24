Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США ученые нашли хипстеров среди гринд 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Aquaimages
Исследование, проведенное американским Океанографическим институтом Вудс-Хоул, показало, что у черных дельфинов (гринд), живущих у побережья Гавайских островов, есть разные диалекты, сообщает Daily Mail.
Ученые следили за разными особями, записывали их голоса и анализировали разницу.
Оказалось, что гринды разделяются на подгруппы, в каждой из которых присутствует свой особенный диалект, который разделяет животных на отдельные сообщества.
Черные дельфины, общающиеся на одном диалекте, охотятся в одинаковых местах. Примечательно, что особи из групп с различными диалектами избегают общения и встреч друг с другом.
"Это как если бы в одной школе учились хипстеры и яппи, у каждой группы был свой сленг", — рассказывает один из авторов исследования Эми Ван Сиз.
Открытие ученых позволит лучше понять сложную социальную структуру сообщества гринд и их поведение.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Наука , Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко увидел в резолюции ООН «сигнал» для РФ66
Нетаньяху и Эрдоган устроили перепалку290
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников1056
«Мне не хочется жить, нет сил»187
Cлова о «музейности» Ту-160 разбили «в пух и прах»
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение