В США ученые нашли хипстеров среди гринд

Исследование, проведенное американским Океанографическим институтом Вудс-Хоул, показало, что у черных дельфинов (гринд), живущих у побережья Гавайских островов, есть разные диалекты, сообщает Daily Mail.

Ученые следили за разными особями, записывали их голоса и анализировали разницу.

Оказалось, что гринды разделяются на подгруппы, в каждой из которых присутствует свой особенный диалект, который разделяет животных на отдельные сообщества.

Черные дельфины, общающиеся на одном диалекте, охотятся в одинаковых местах. Примечательно, что особи из групп с различными диалектами избегают общения и встреч друг с другом.

"Это как если бы в одной школе учились хипстеры и яппи, у каждой группы был свой сленг", — рассказывает один из авторов исследования Эми Ван Сиз.

Открытие ученых позволит лучше понять сложную социальную структуру сообщества гринд и их поведение.