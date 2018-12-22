Биологи изучили строение нервной системы примитивной мшанки

Российские морские биологи изучили строение нервной системы необычной круглоротой мшанки, построили ее компьютерную модель и сравнили с другими мшанками. Исследование показало, что вид Crisia eburnea относится к наиболее примитивным представителям своего типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Zoology.

По оценкам ученых, на нашей планете обитает около 8,7 миллионов видов живых организмов, не считая бактерий и архей. Около 2,2 миллионов из них приходится на биоразнообразие океана. Однако 91% процент морского биоразнообразия до сих пор не описан. Большая доля видов морских экосистем приходится на беспозвоночных животных. Эволюция уже известных групп остается загадкой.

Морские биологи МГУ имени М. В. Ломоносова работают над изучением биоразнообразия морских экосистем и поиском места малоизученных групп организмов на эволюционном дереве. Так, сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных с помощью лазерного сканирующего и электронного микроскопов изучили строение нервной системы необычной круглоротой мшанки Crisia eburnea и сравнили его с другими мшанками. На основании морфологических данных учёные провели филогенетический анализ и реконструировали эволюционную историю вида.

«Детали тонкого строения церебрального ганглия позволяют утверждать, что круглоротые мшанки — одни из наиболее примитивных представителей современных Bryozoa. Этот вывод подтверждается так же и тем, что общая архитектура нервной системы Crisia eburnea сочетает признаки представителей других групп мшанок — покрыторотых и голоротых», — поясняет один из авторов работы, сотрудник МГУ Елена Темерева.

Мшанки — это тип весьма примитивных сидячих водных беспозвоночных животных, который вместе с плеченогими и форонидами объединяют в группу лофофорат. Мшанки обычно живут колониями, которые выглядят как бархатистый налет на поверхности камней, свай, водных растениях и упавших в воду предметов. В высоту эти организмы редко превышают 3 мм, а площадь колонии может занимать несколько квадратных метров. Нервная система мшанок представлена единственным ганглием, расположенным между анальным и ротовым отверстиями, а также многочисленными нервными трактами.

Все три типа лофофорат обладают характерным щупальцевым аппаратом — лофофором, — с помощью которого животные улавливают пищу из воды. Несмотря на схожий образ жизни и общие черты в строении лофофора, споры об эволюции этой группы до сих пор под не утихают в научном сообществе. Ранее Елена Темерева, проанализировав нервы, возбуждающие лофофоры всех трёх групп, выяснила, что все лофофораты, вероятнее всего произошли от единого предка, однако мшанки от этой эволюционной ветви отделились раньше плеченогих и форонид. Анализ нервной системы форонид ранее показал, что предком мшанок вероятнее всего была протофоронида. Таким образом, детективная история эволюции лофофорат потихоньку раскрывается усилиями морских биологов МГУ и их коллег.