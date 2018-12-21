Выявлена связь между иудаизмом и лимонами

Привычные нам цитрусовые, включая апельсины, мандарины и лимоны, далеко не всегда были такими как сейчас. Их вероятные дикие предки дают практически несъедобные из-за сильной горечи плоды.

В древнем Китае цитрусовые выращивали как лекарственные и ароматические растения. В кулинарии они практически не использовались. К концу античности цитрусовые попали в Европу и там, через несколько столетий, с ними что-то произошло — плоды, утратив горечь, приобрели более-менее сегодняшний вкус.

Франции, Великобритании и Для того, чтобы выяснить причину произошедшего, команда ученых из Италии США секвенировала и изучила геномы нескольких десятков сортов лимонов, лайма, апельсинов и прочих культурных цитрусовых и сравнила их с геномом их предположительного прародителя, дикого цитрона (Citrus medica).

Ученым удалось найти участок ДНК (его назвали Ruby), отвечающий за синтез невкусных веществ — антоцианинов и проантоцианидинов. Именно они окрашивают листья и косточки «первозданных» цитрусовых в темные цвета, попутно делая их плоды несъедобными.

Ученым удалось найти другой ген, ставший причиной отключения первого. Он получил название Naomi. А его вероятное происхождение оказалось большим сюрпризом. Средиземноморские цитрусовые получили его от пальчатого цитрона (Cítrus médica var. Sarcodáctylis) также известного как «рука Будды». Это полудикое растение, разновидность дикого цитрона, дает очень странные плоды, внешне напоминающие человеческую руку. Они практически несъедобны, но, из-за вычурной формы, с давних пор используются в различных религиозных практиках — в индуизме, буддизме и т. п. В частности их задействуют иудеи в качестве символа праведников во время суккота, осеннего праздника урожая.

В Иудею странное растение было завезено около V-VI веков до н.э. А в I-II веках нашей эры почти все иудейское население было изгнано римлянами с покоренных после многих войн и восстаний земель. Евреи расселились по Средиземноморью и привезли с собой «руку Будды». Вероятно, это растение периодически скрещивалось с местными цитрусовыми, которые римляне ограниченно культивировали как ароматизатор.

А дальше, очевидно, сработала селекция. Садоводу, у которого вырос съедобный мандарин, было выгодно размножить дерево. Еще несколько веков — и цитрусовые стали такими как сейчас.

Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Current Biology.